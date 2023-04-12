https://ria.ru/20230412/gosuslugi-1864851991.html
Совфед одобрил закон о налоговых уведомлениях на "Госуслугах"
Совфед одобрил закон о налоговых уведомлениях на "Госуслугах" - РИА Новости, 12.04.2023
Совфед одобрил закон о налоговых уведомлениях на "Госуслугах"
Совфед одобрил закон, который предоставляет гражданам возможность с июля 2023 года получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:01
2023-04-12T17:01
2023-04-12T17:01
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Совфед одобрил закон, который предоставляет гражданам возможность с июля 2023 года получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале госуслуг. Документ упростит и сделает более удобным взаимодействие граждан, которые активно пользуются "Госуслугами", с налоговыми органами, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. Сейчас налоговая служба направляет налоговые уведомления заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Закон с 1 июля 2023 года позволяет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале госуслуг, без их направления по почте. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через портал госуслуг, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление. При этом документы, содержащие налоговую тайну, налоговый орган сможет передавать налогоплательщику-физлицу через портал госуслуг только с согласия получателя.
https://ria.ru/20230412/reestr-1864771126.html
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россия, антон силуанов, совет федерации рф, общество
Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил закон о налоговых уведомлениях на "Госуслугах"
Совфед одобрил закон о предоставлении налоговых уведомлений через "Госуслуги"
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Совфед одобрил закон, который предоставляет гражданам возможность с июля 2023 года получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале госуслуг.
Документ упростит и сделает более удобным взаимодействие граждан, которые активно пользуются "Госуслугами", с налоговыми органами, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов
.
Сейчас налоговая служба направляет налоговые уведомления заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Закон с 1 июля 2023 года позволяет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале госуслуг, без их направления по почте.
Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через портал госуслуг, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление.
При этом документы, содержащие налоговую тайну, налоговый орган сможет передавать налогоплательщику-физлицу через портал госуслуг только с согласия получателя.
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных