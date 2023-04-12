https://ria.ru/20230412/gosregulirovanie-1864768976.html

Госдума в I чтении одобрила госрегулирование табачного рынка

Госдума в I чтении одобрила госрегулирование табачного рынка - РИА Новости, 12.04.2023

Госдума в I чтении одобрила госрегулирование табачного рынка

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:47

2023-04-12T13:47

2023-04-12T13:47

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка. Документ, внесенный правительством, устанавливает правовые основы производства и оборота в РФ табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для них и предусматривает специализированный госконтроль в этой сфере. Законопроект направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства. В качестве модели регулирования табачного рынка законопроектом предлагается использовать уже налаженную систему государственного регулирования и контроля алкогольного рынка, сказано в пояснительной записке. Производство, хранение и поставку табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, а также закупку табачной и никотинсодержащей продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли предлагается отнести к лицензируемым видам деятельности. Для предотвращения незаконного выпуска табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья предусматривается обязательная госрегистрация основного технологического оборудования для их производства. Если такое оборудование не используется, оно должно быть законсервировано. Для учета объемов производства и оборота такой продукции будет использоваться государственная информационная система мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке. Госдума также приняла в первом чтении законопроект-спутник, вносящий необходимые изменения в ряд законов. Профильный комитет Госдумы по экономической политике при доработке законопроектов ко второму чтению считает необходимым проработать вопрос об установлении минимальной цены на жидкости для электронных систем доставки никотина. Комитет также готов совместно с заинтересованными сторонами рассмотреть вопрос об отмене моратория на внеплановые проверки участников рынка табачной и никотинсодержащей продукции.

https://ria.ru/20230412/veypy-1864715931.html

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экономика, россия, госдума рф