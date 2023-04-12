https://ria.ru/20230412/gospodderzhka-1864707567.html
Липецкие производители зерна получат 250 млн господдержки
Липецкие производители зерна получат 250 млн господдержки - РИА Новости, 12.04.2023
Липецкие производители зерна получат 250 млн господдержки
Производители зерна в Липецкой области получат 250 миллионов рублей дополнительной государственной поддержки; средства направят на возмещение части затрат,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:05
2023-04-12T11:05
2023-04-12T11:06
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Производители зерна в Липецкой области получат 250 миллионов рублей дополнительной государственной поддержки; средства направят на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерна в 2022 году, в размере 2106 рублей на тонну продукции, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, для поддержки рентабельности растениеводов правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей субсидий. В прошлом году липецкие аграрии, занимающиеся производством зерновых, получили из них почти 630 миллионов рублей. В текущем году поддержка будет продолжена, чтобы сохранить стабильность на зерновом и продовольственном рынках.Артамонов отметил, что в 2023 году в Липецкой области под урожай зерновых и зернобобовых культур запланировано более 750 тысяч гектаров, в том числе под яровые зерновые и зернобобовые отведено 490 тысяч гектаров. Это на 35 тысяч гектаров больше, чем годом ранее."Сельское хозяйство и растениеводство в частности является ведущей отраслью экономики Липецкой области. Достижение высоких урожаев необходимо для укрепления продовольственной безопасности региона и страны, а также для расширения экспортных поставок", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230411/proekt-1864408053.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Производители зерна в Липецкой области получат 250 миллионов рублей дополнительной государственной поддержки; средства направят на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерна в 2022 году, в размере 2106 рублей на тонну продукции, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, для поддержки рентабельности растениеводов правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей субсидий. В прошлом году липецкие аграрии, занимающиеся производством зерновых, получили из них почти 630 миллионов рублей. В текущем году поддержка будет продолжена, чтобы сохранить стабильность на зерновом и продовольственном рынках.
В Липецкой области запустят новый образовательный проект Артамонов
отметил, что в 2023 году в Липецкой области под урожай зерновых и зернобобовых культур запланировано более 750 тысяч гектаров, в том числе под яровые зерновые и зернобобовые отведено 490 тысяч гектаров. Это на 35 тысяч гектаров больше, чем годом ранее.
"Сельское хозяйство и растениеводство в частности является ведущей отраслью экономики Липецкой области. Достижение высоких урожаев необходимо для укрепления продовольственной безопасности региона и страны, а также для расширения экспортных поставок", – сказал Артамонов.