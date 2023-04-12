https://ria.ru/20230412/gosdolg-1864800398.html

МВФ спрогнозировал сокращение госдолга России к 2028 году

МВФ спрогнозировал сокращение госдолга России к 2028 году - РИА Новости, 12.04.2023

МВФ спрогнозировал сокращение госдолга России к 2028 году

Уровень государственного долга РФ в 2023 году увеличится до 24,9% ВВП, однако к 2028 году сократится до 21,5% ВВП, говорится в докладе Международного валютного... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:21

2023-04-12T15:21

2023-04-12T15:21

экономика

россия

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c6920e2953be326cc64628597b3b907.jpg

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Уровень государственного долга РФ в 2023 году увеличится до 24,9% ВВП, однако к 2028 году сократится до 21,5% ВВП, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). Согласно табличным расчетам организации, российский госдолг повысится до 25,3% ВВП в 2024 году, сохранится на этом уровне в 2025 году, после чего перейдет к последовательному снижению до 24,3% и 23,2% ВВП в 2026 и 2027 годах соответственно. По итогам 2022 года, по оценке МВФ, госдолг России составил 19,6% ВВП.

https://ria.ru/20230412/gosdolg-1864793242.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, мвф