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МВФ спрогнозировал сокращение госдолга России к 2028 году
МВФ спрогнозировал сокращение госдолга России к 2028 году - РИА Новости, 12.04.2023
МВФ спрогнозировал сокращение госдолга России к 2028 году
Уровень государственного долга РФ в 2023 году увеличится до 24,9% ВВП, однако к 2028 году сократится до 21,5% ВВП, говорится в докладе Международного валютного... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:21
2023-04-12T15:21
2023-04-12T15:21
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Уровень государственного долга РФ в 2023 году увеличится до 24,9% ВВП, однако к 2028 году сократится до 21,5% ВВП, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). Согласно табличным расчетам организации, российский госдолг повысится до 25,3% ВВП в 2024 году, сохранится на этом уровне в 2025 году, после чего перейдет к последовательному снижению до 24,3% и 23,2% ВВП в 2026 и 2027 годах соответственно. По итогам 2022 года, по оценке МВФ, госдолг России составил 19,6% ВВП.
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экономика, россия, мвф
МВФ спрогнозировал сокращение госдолга России к 2028 году
В МВФ спрогнозировали сокращение российского госдолга до 21,5 процента ВВП к 2028 году