https://ria.ru/20230412/gosdolg-1864793242.html
МВФ спрогнозировал увеличение госдолга США
МВФ спрогнозировал увеличение госдолга США - РИА Новости, 12.04.2023
МВФ спрогнозировал увеличение госдолга США
Уровень государственного долга США в 2023 году увеличится до 122,2% ВВП и продолжит расти, в 2028 году он достигнет 136,2% ВВП, говорится в докладе... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:04
2023-04-12T15:04
2023-04-12T15:04
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Уровень государственного долга США в 2023 году увеличится до 122,2% ВВП и продолжит расти, в 2028 году он достигнет 136,2% ВВП, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). Согласно табличным расчетам организации, в 2024 году американский госдолг вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году - до 129,1% ВВП, и дальше продолжит повышаться. По итогам 2022 года, по оценке МВФ, госдолг США составил 121,7% ВВП.
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экономика, сша, мвф
МВФ спрогнозировал увеличение госдолга США
МВФ спрогнозировал увеличение госдолга США до 122,2 процента ВВП в 2023 году