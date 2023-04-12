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Путин присвоил звание героя России космонавту Петру Дуброву
Путин присвоил звание героя России космонавту Петру Дуброву - РИА Новости, 12.04.2023
Путин присвоил звание героя России космонавту Петру Дуброву
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:17
2023-04-12T20:17
2023-04-12T20:29
россия
петр дубров
владимир путин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина", Московская область", - говорится в указе.
https://ria.ru/20230412/kosmonavty-1864637576.html
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россия, петр дубров, владимир путин
Россия, Петр Дубров, Владимир Путин
Путин присвоил звание героя России космонавту Петру Дуброву
Путин присвоил звание героя России космонавту Петру Дуброву