https://ria.ru/20230412/geroy-1864904984.html

Путин присвоил звание героя России космонавту Петру Дуброву

Путин присвоил звание героя России космонавту Петру Дуброву - РИА Новости, 12.04.2023

Путин присвоил звание героя России космонавту Петру Дуброву

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T20:17

2023-04-12T20:17

2023-04-12T20:29

россия

петр дубров

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина", Московская область", - говорится в указе.

https://ria.ru/20230412/kosmonavty-1864637576.html

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россия, петр дубров, владимир путин