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Путин присвоил звание героя России космонавту Петру Дуброву - РИА Новости, 12.04.2023
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20:17 12.04.2023 (обновлено: 20:29 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/geroy-1864904984.html
Путин присвоил звание героя России космонавту Петру Дуброву
Путин присвоил звание героя России космонавту Петру Дуброву - РИА Новости, 12.04.2023
Путин присвоил звание героя России космонавту Петру Дуброву
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 12.04.2023
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россия
петр дубров
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина", Московская область", - говорится в указе.
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россия, петр дубров, владимир путин
Россия, Петр Дубров, Владимир Путин
Путин присвоил звание героя России космонавту Петру Дуброву

Путин присвоил звание героя России космонавту Петру Дуброву

© Фото : РоскосмосКосмонавт Роскосмоса Петр Дубров
Космонавт Роскосмоса Петр Дубров - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Роскосмос
Космонавт Роскосмоса Петр Дубров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина", Московская область", - говорится в указе.
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РоссияПетр ДубровВладимир Путин
 
 
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