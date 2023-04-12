https://ria.ru/20230412/gaz-1864820631.html
Нидерланды планируют полностью прекратить импорт российского СПГ
Нидерланды планируют полностью прекратить импорт российского СПГ - РИА Новости, 12.04.2023
Нидерланды планируют полностью прекратить импорт российского СПГ
Правительство Нидерландов работает над прекращением импорта сжиженного природного газа из России, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра по вопросам РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:12
2023-04-12T16:12
2023-04-12T16:29
экономика
нидерланды
россия
роб йеттен
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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Правительство Нидерландов работает над прекращением импорта сжиженного природного газа из России, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетики страны Роба Йеттена.По словам Йеттена, Нидерланды перестали подписывать новые контракты на импорт СПГ из России в этом году, а в настоящее время работают над расторжением ранее существовавших контрактов."Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российских природных источников энергии, и мы уже добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти", - приводит Блумберг слова голландского министра.
https://ria.ru/20230411/postavki-1864501060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нидерланды, россия, роб йеттен
Экономика, Нидерланды, Россия, Роб Йеттен
Нидерланды планируют полностью прекратить импорт российского СПГ
Власти Нидерландов планируют полностью прекратить импорт российского СПГ