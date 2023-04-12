https://ria.ru/20230412/gaz-1864820631.html

Нидерланды планируют полностью прекратить импорт российского СПГ

Нидерланды планируют полностью прекратить импорт российского СПГ - РИА Новости, 12.04.2023

Нидерланды планируют полностью прекратить импорт российского СПГ

Правительство Нидерландов работает над прекращением импорта сжиженного природного газа из России, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра по вопросам РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:12

2023-04-12T16:12

2023-04-12T16:29

экономика

нидерланды

россия

роб йеттен

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ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Правительство Нидерландов работает над прекращением импорта сжиженного природного газа из России, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетики страны Роба Йеттена.По словам Йеттена, Нидерланды перестали подписывать новые контракты на импорт СПГ из России в этом году, а в настоящее время работают над расторжением ранее существовавших контрактов."Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российских природных источников энергии, и мы уже добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти", - приводит Блумберг слова голландского министра.

https://ria.ru/20230411/postavki-1864501060.html

нидерланды

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, нидерланды, россия, роб йеттен