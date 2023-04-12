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Музей космонавтики запустил спецпроект о Гагарине - РИА Новости, 12.04.2023
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Культура
 
16:20 12.04.2023 (обновлено: 17:24 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/gagarin-1864727594.html
Музей космонавтики запустил спецпроект о Гагарине
Музей космонавтики запустил спецпроект о Гагарине - РИА Новости, 12.04.2023
Музей космонавтики запустил спецпроект о Гагарине
Музей космонавтики и Национальная электронная библиотека запустили интерактивный спецпроект о Юрии Гагарине, рассказывает пресс-служба институции. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:20
2023-04-12T17:24
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Музей космонавтики и Национальная электронная библиотека запустили интерактивный спецпроект о Юрии Гагарине, рассказывает пресс-служба институции. Он называется "Первый день космического века" и посвящен сообщению о полете в космос первого человека. Ранее сообщалось, что Музей космонавтики представил самые интересные объекты из новых поступлений.
https://ria.ru/20230404/vystavka-1862650218.html
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новости культуры, музей космонавтики в москве
Культура, Новости культуры, Музей космонавтики в Москве
Музей космонавтики запустил спецпроект о Гагарине

Музей космонавтики и Национальная электронная библиотека запустили спецпроект о Гагарине

© РИА Новости / Павел Барашев | Перейти в медиабанкЛётчик-космонавт Юрий Гагарин держит голубя, подаренного ему болгарскими пионерами
Лётчик-космонавт Юрий Гагарин держит голубя, подаренного ему болгарскими пионерами - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Павел Барашев
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Музей космонавтики и Национальная электронная библиотека запустили интерактивный спецпроект о Юрии Гагарине, рассказывает пресс-служба институции.
Он называется "Первый день космического века" и посвящен сообщению о полете в космос первого человека.
«

"Каждый посетитель сможет полистать редкие газеты и прочитать самые первые статьи о полете Юрия Гагарина в космическое пространство, увидеть подборку советских космических плакатов о первом космонавте планеты", — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Музей космонавтики представил самые интересные объекты из новых поступлений.
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