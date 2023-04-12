https://ria.ru/20230412/gagarin-1864727594.html
Музей космонавтики запустил спецпроект о Гагарине
Музей космонавтики запустил спецпроект о Гагарине - РИА Новости, 12.04.2023
Музей космонавтики запустил спецпроект о Гагарине
Музей космонавтики и Национальная электронная библиотека запустили интерактивный спецпроект о Юрии Гагарине, рассказывает пресс-служба институции. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:20
2023-04-12T16:20
2023-04-12T17:24
культура
новости культуры
музей космонавтики в москве
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Музей космонавтики и Национальная электронная библиотека запустили интерактивный спецпроект о Юрии Гагарине, рассказывает пресс-служба институции. Он называется "Первый день космического века" и посвящен сообщению о полете в космос первого человека. Ранее сообщалось, что Музей космонавтики представил самые интересные объекты из новых поступлений.
https://ria.ru/20230404/vystavka-1862650218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музей космонавтики в москве
Культура, Новости культуры, Музей космонавтики в Москве
Музей космонавтики запустил спецпроект о Гагарине
Музей космонавтики и Национальная электронная библиотека запустили спецпроект о Гагарине