https://ria.ru/20230412/gagarin-1864727594.html

Музей космонавтики запустил спецпроект о Гагарине

Музей космонавтики запустил спецпроект о Гагарине - РИА Новости, 12.04.2023

Музей космонавтики запустил спецпроект о Гагарине

Музей космонавтики и Национальная электронная библиотека запустили интерактивный спецпроект о Юрии Гагарине, рассказывает пресс-служба институции. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:20

2023-04-12T16:20

2023-04-12T17:24

культура

новости культуры

музей космонавтики в москве

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Музей космонавтики и Национальная электронная библиотека запустили интерактивный спецпроект о Юрии Гагарине, рассказывает пресс-служба институции. Он называется "Первый день космического века" и посвящен сообщению о полете в космос первого человека. Ранее сообщалось, что Музей космонавтики представил самые интересные объекты из новых поступлений.

https://ria.ru/20230404/vystavka-1862650218.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музей космонавтики в москве