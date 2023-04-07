https://ria.ru/20230407/vystavka-1863696045.html

Музей космонавтики представил самые интересные объекты из новых поступлений

Музей космонавтики представил самые интересные объекты из новых поступлений - РИА Новости, 07.04.2023

Музей космонавтики представил самые интересные объекты из новых поступлений

В Музее космонавтики стартовала выставка, в которой представлены самые интересные объекты, поступившие в институцию за последние шесть лет. На ее открытии были... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:29

2023-04-07T16:29

2023-04-07T16:29

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Елена Громова. В Музее космонавтики стартовала выставка, в которой представлены самые интересные объекты, поступившие в институцию за последние шесть лет. На ее открытии были космонавты-дарители Александр Лавейкин, Сергей Авдеев, Роман Романенко, Олег Артемьев и разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну (1961 — 1966) Владимир Бугров. Неожиданный экспонат — стенгазета. Создавали ее в 9-м отделе ОКБ-1 к новому 1965 году. "Там было спроектировано практически все, что летало в первые десятилетия космической эры", — рассказал журналистам ведущий конструктор ОКБ-1 Владимир Бугров. Представленная на выставке стенгазета — похожа на стильный комикс, в котором зашифрованы события в истории космоса. Например, говорится о работе над межпланетным кораблем для экспедиции на Луну и Марс. Дед Мороз — Василий Павлович Мишин, он несет "подарки" — правки для доработки корабля. Есть и космонавты — Олег Макаров и Константин Феоктистов, ставший первым гражданским на орбите. Дизайн выставки стилизован под хранилище оборудования. Поэтому экспонаты находятся на столах, в специальных ячейках или развешаны на сетке. Среди них — макеты двигателя модуля "Наука" и лунных баз. Последние похожи на арктические базы. Посмотреть можно и на эскизы внутреннего убранства кораблей, выполненные Галиной Балашевой. Учитывалось все. Даже то, какой вид открывается из иллюминаторов на Землю. Еще один любопытный макет — Пушка Нудельмана. "Это первое и единственное в истории снарядное оружие, использовавшееся в космическом пространстве", — поясняется в описании экспоната. Есть ячейки, посвященные людям. В них документы и личные вещи. Один из отсеков рассказывает об изобретателе Фридрихе Цандере, его работы были посвящены освоению Марса. Другая ячейка — о Сергее Королеве. В экспозиции представлена его сберегательная книжка. "В момент его смерти на ней было 18 рублей", — говорит куратор выставки Олеся Семенова. Романтичный экспонат — букет из проволоки. Такой подарок жене в космосе сделал Олег Артемьев. Ищите в ячейках плеер, сгоревший в первой в истории современной России аварии в пилотируемой космонавтике. Она произошла в 2018 году при запуске корабля. Система аварийного спасения сработала — летчики остались живы. "Но бытовой отсек, в котором поднимались, в том числе и личные вещи космонавтов, упал на Землю", — говорит Олеся Семенова. На орбиту пилоты берут с собой не только гаджеты. Космонавт Роман Юрьевич Романенко на открытии выставки рассказал, что иногда знакомые просят летчиков взять с собой обручальные кольца. Личные вещи космонавты собирают за полтора месяца до вылета — предметы еще должны проверить и одобрить к полету. И вес клади не должен превышать килограмм. Выставка "Музей космонавтики: модель для сборки" продлится до 3 сентября 2023.

https://ria.ru/20230404/vystavka-1862650218.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, музей космонавтики в москве , куда сходить , что посмотреть