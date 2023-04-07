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Музей космонавтики представил самые интересные объекты из новых поступлений - РИА Новости, 07.04.2023
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Культура
 
16:29 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/vystavka-1863696045.html
Музей космонавтики представил самые интересные объекты из новых поступлений
Музей космонавтики представил самые интересные объекты из новых поступлений - РИА Новости, 07.04.2023
Музей космонавтики представил самые интересные объекты из новых поступлений
В Музее космонавтики стартовала выставка, в которой представлены самые интересные объекты, поступившие в институцию за последние шесть лет. На ее открытии были... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:29
2023-04-07T16:29
культура
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Елена Громова. В Музее космонавтики стартовала выставка, в которой представлены самые интересные объекты, поступившие в институцию за последние шесть лет. На ее открытии были космонавты-дарители Александр Лавейкин, Сергей Авдеев, Роман Романенко, Олег Артемьев и разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну (1961 — 1966) Владимир Бугров. Неожиданный экспонат — стенгазета. Создавали ее в 9-м отделе ОКБ-1 к новому 1965 году. "Там было спроектировано практически все, что летало в первые десятилетия космической эры", — рассказал журналистам ведущий конструктор ОКБ-1 Владимир Бугров. Представленная на выставке стенгазета — похожа на стильный комикс, в котором зашифрованы события в истории космоса. Например, говорится о работе над межпланетным кораблем для экспедиции на Луну и Марс. Дед Мороз — Василий Павлович Мишин, он несет "подарки" — правки для доработки корабля. Есть и космонавты — Олег Макаров и Константин Феоктистов, ставший первым гражданским на орбите. Дизайн выставки стилизован под хранилище оборудования. Поэтому экспонаты находятся на столах, в специальных ячейках или развешаны на сетке. Среди них — макеты двигателя модуля "Наука" и лунных баз. Последние похожи на арктические базы. Посмотреть можно и на эскизы внутреннего убранства кораблей, выполненные Галиной Балашевой. Учитывалось все. Даже то, какой вид открывается из иллюминаторов на Землю. Еще один любопытный макет — Пушка Нудельмана. "Это первое и единственное в истории снарядное оружие, использовавшееся в космическом пространстве", — поясняется в описании экспоната. Есть ячейки, посвященные людям. В них документы и личные вещи. Один из отсеков рассказывает об изобретателе Фридрихе Цандере, его работы были посвящены освоению Марса. Другая ячейка — о Сергее Королеве. В экспозиции представлена его сберегательная книжка. "В момент его смерти на ней было 18 рублей", — говорит куратор выставки Олеся Семенова. Романтичный экспонат — букет из проволоки. Такой подарок жене в космосе сделал Олег Артемьев. Ищите в ячейках плеер, сгоревший в первой в истории современной России аварии в пилотируемой космонавтике. Она произошла в 2018 году при запуске корабля. Система аварийного спасения сработала — летчики остались живы. "Но бытовой отсек, в котором поднимались, в том числе и личные вещи космонавтов, упал на Землю", — говорит Олеся Семенова. На орбиту пилоты берут с собой не только гаджеты. Космонавт Роман Юрьевич Романенко на открытии выставки рассказал, что иногда знакомые просят летчиков взять с собой обручальные кольца. Личные вещи космонавты собирают за полтора месяца до вылета — предметы еще должны проверить и одобрить к полету. И вес клади не должен превышать килограмм. Выставка "Музей космонавтики: модель для сборки" продлится до 3 сентября 2023.
https://ria.ru/20230404/vystavka-1862650218.html
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Елена Громова
Елена Громова
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новости культуры, выставки, музей космонавтики в москве , куда сходить , что посмотреть
Культура, Новости культуры, Выставки, Музей космонавтики в Москве , куда сходить , что посмотреть
Музей космонавтики представил самые интересные объекты из новых поступлений

В Москве открылась выставка "Музей космонавтики: модель для сборки"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики
Экспонаты на выставке Музей космонавтики: Модель для сборки в Московском музее космонавтики - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Елена Громова. В Музее космонавтики стартовала выставка, в которой представлены самые интересные объекты, поступившие в институцию за последние шесть лет. На ее открытии были космонавты-дарители Александр Лавейкин, Сергей Авдеев, Роман Романенко, Олег Артемьев и разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну (1961 — 1966) Владимир Бугров.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну (1961-1966 годов) Владимир Бугров на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки"

Разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну (1961-1966 годов) Владимир Бугров на выставке Музей космонавтики: Модель для сборки в Московском музее космонавтики

Разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну (1961-1966 годов) Владимир Бугров на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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1 из 2
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Космонавты Сергей Авдеев, Александр Лавейкин, Роман Романенко, разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну (1961-1966 годов) Владимир Бугров, куратор выставки и главный хранитель музея Олеся Семенова, заместитель директора по научной работе Вячеслав Климентов

Космонавты Сергей Авдеев, Александр Лавейкин, Роман Романенко, разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну (1961-1966 годов) Владимир Бугров, куратор выставки и главный хранитель музея Олеся Семенова, заместитель директора по научной работе Вячеслав Климентов (слева направо) на пресс-конференции, посвященной открытию выставки Музей космонавтики: Модель для сборки в Московском музее космонавтики

Космонавты Сергей Авдеев, Александр Лавейкин, Роман Романенко, разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну (1961-1966 годов) Владимир Бугров, куратор выставки и главный хранитель музея Олеся Семенова, заместитель директора по научной работе Вячеслав Климентов

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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2 из 2

Разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну (1961-1966 годов) Владимир Бугров на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 2

Космонавты Сергей Авдеев, Александр Лавейкин, Роман Романенко, разработчик проектов экспедиций на Марс и Луну (1961-1966 годов) Владимир Бугров, куратор выставки и главный хранитель музея Олеся Семенова, заместитель директора по научной работе Вячеслав Климентов

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 2
Неожиданный экспонат — стенгазета. Создавали ее в 9-м отделе ОКБ-1 к новому 1965 году. "Там было спроектировано практически все, что летало в первые десятилетия космической эры", — рассказал журналистам ведущий конструктор ОКБ-1 Владимир Бугров.
Представленная на выставке стенгазета — похожа на стильный комикс, в котором зашифрованы события в истории космоса. Например, говорится о работе над межпланетным кораблем для экспедиции на Луну и Марс.
«
"Избушка на курьих ножках — лунный посадочный корабль. Елка — ракета, которая разрабатывалась для осуществления экспедиции на Марс", — поясняет Владимир Евграфович.
Дед Мороз — Василий Павлович Мишин, он несет "подарки" — правки для доработки корабля. Есть и космонавты — Олег Макаров и Константин Феоктистов, ставший первым гражданским на орбите.
Дизайн выставки стилизован под хранилище оборудования. Поэтому экспонаты находятся на столах, в специальных ячейках или развешаны на сетке. Среди них — макеты двигателя модуля "Наука" и лунных баз. Последние похожи на арктические базы. Посмотреть можно и на эскизы внутреннего убранства кораблей, выполненные Галиной Балашевой. Учитывалось все. Даже то, какой вид открывается из иллюминаторов на Землю.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
кспонаты на выставке Музей космонавтики: Модель для сборки в Московском музее космонавтики
Экспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
Экспонаты на выставке Музей космонавтики: Модель для сборки в Московском музее космонавтики
Экспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 2
Экспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 2
Экспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 2
Еще один любопытный макет — Пушка Нудельмана. "Это первое и единственное в истории снарядное оружие, использовавшееся в космическом пространстве", — поясняется в описании экспоната.
Есть ячейки, посвященные людям. В них документы и личные вещи. Один из отсеков рассказывает об изобретателе Фридрихе Цандере, его работы были посвящены освоению Марса.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкФрагмент твердотопливного генератора кислорода (ТГК) орбитальной станции "Мир" на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
Фрагмент твердотопливного генератора кислорода (ТГК) орбитальной станции Мир на выставке Музей космонавтики: Модель для сборки в Московском музее космонавтики
Фрагмент твердотопливного генератора кислорода (ТГК) орбитальной станции "Мир" на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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1 из 2
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкФорма космонавта Сергея Крикалева на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
Форма космонавта Сергея Крикалева на выставке Музей космонавтики: Модель для сборки в Московском музее космонавтики
Форма космонавта Сергея Крикалева на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 2
Фрагмент твердотопливного генератора кислорода (ТГК) орбитальной станции "Мир" на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 2
Форма космонавта Сергея Крикалева на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 2
Другая ячейка — о Сергее Королеве. В экспозиции представлена его сберегательная книжка. "В момент его смерти на ней было 18 рублей", — говорит куратор выставки Олеся Семенова.
Романтичный экспонат — букет из проволоки. Такой подарок жене в космосе сделал Олег Артемьев.
Ищите в ячейках плеер, сгоревший в первой в истории современной России аварии в пилотируемой космонавтике. Она произошла в 2018 году при запуске корабля. Система аварийного спасения сработала — летчики остались живы. "Но бытовой отсек, в котором поднимались, в том числе и личные вещи космонавтов, упал на Землю", — говорит Олеся Семенова.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
Экспонаты на выставке Музей космонавтики: Модель для сборки в Московском музее космонавтики
Экспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
Экспонаты на выставке Музей космонавтики: Модель для сборки в Московском музее космонавтики
Экспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
Экспонаты на выставке Музей космонавтики: Модель для сборки в Московском музее космонавтики
Экспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 3
Экспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 3
Экспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 3
Экспонаты на выставке "Музей космонавтики: Модель для сборки" в Московском музее космонавтики.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 3
На орбиту пилоты берут с собой не только гаджеты. Космонавт Роман Юрьевич Романенко на открытии выставки рассказал, что иногда знакомые просят летчиков взять с собой обручальные кольца. Личные вещи космонавты собирают за полтора месяца до вылета — предметы еще должны проверить и одобрить к полету. И вес клади не должен превышать килограмм.
Выставка "Музей космонавтики: модель для сборки" продлится до 3 сентября 2023.
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