https://ria.ru/20230412/fortum-1864732640.html

Финский Fortum судится с датской Vestas из-за бизнеса в России

Финский Fortum судится с датской Vestas из-за бизнеса в России - РИА Новости, 12.04.2023

Финский Fortum судится с датской Vestas из-за бизнеса в России

Финская государственная энергетическая компания Fortum, ведущая в России в том числе деятельность в области ветроэнергетики, судится с мировым лидером в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:06

2023-04-12T12:06

2023-04-12T12:11

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр - РИА Новости. Финская государственная энергетическая компания Fortum, ведущая в России в том числе деятельность в области ветроэнергетики, судится с мировым лидером в производстве ветрогенераторов, датской Vestas, из-за бизнеса в РФ, сообщили РИА Новости в финской компании. Российское подразделение Fortum занимается возобновляемой ветроэнергетикой в России с 2018 года, операционный портфель компании в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в РФ в 2021 году превысил 1 ГВт. Накануне финские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Fortum требует от Vestas компенсацию в размере 200 миллионов евро за непоставку ветряных электростанций для России. Vestas должна была поставить около 50 ветряных турбин для российского подразделения Fortum. Финская компания сделала авансовые платежи за поставку, однако Vestas не осуществила поставки из-за санкций ЕС против РФ и, в частности, запрета экспорта полупроводников в РФ. Спор касается контрактов, заключенных до февраля 2022 года, уточняют финские СМИ. РИА Новости обратилось за комментарием в Vestas, но на момент публикации заметки его не получили.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросоюз, финляндия, дания