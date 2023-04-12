https://ria.ru/20230412/fleshmob-1864740389.html

Сторонники "Шор" потребовали снижения тарифов на коммунальные услуги

Сторонники "Шор" потребовали снижения тарифов на коммунальные услуги - РИА Новости, 12.04.2023

Сторонники "Шор" потребовали снижения тарифов на коммунальные услуги

Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" в среду провели флешмоб у здания Национального агентства по регулированию энергетики, требуя снижения тарифов... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:19

2023-04-12T12:19

2023-04-12T12:19

в мире

жкх

молдавия

россия

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864738933_0:55:3445:1992_1920x0_80_0_0_47a140027ec661a3e07353d7be046256.jpg

КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" в среду провели флешмоб у здания Национального агентства по регулированию энергетики, требуя снижения тарифов на коммунальные услуги и отставки руководства самого НАРЭ, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники партии "Шор" в среду собрались перед зданием Национального агентства по регулированию энергетики, чтобы потребовать снижения тарифов на энергоресурсы. В частности, они настаивают на пересмотре стоимости газа и электроэнергии. "Мы требуем снижения на 50% тарифа на природный газ. Рост цен на газ и электроэнергию - это результат некомпетентности правительства. Долой НАРЭ, тарифы - ниже", - заявили организаторы. Сторонники оппозиции принесли с собой плакаты со своими требованиями, на них написано: "Мы слишком бедны для роскошных тарифов" и "Не хотим платить за бездарность власти". Они возмущены тем, что власти "не видят основания для снижения тарифов на газ". Также сторонники оппозиции полагают, что решения о снижении тарифов, которые все же принимаются НАРЭ, малоэффективны из-за роста инфляции. В частности, в среду тариф на электроэнергию был снижен на 10%, хотя уровень годовой инфляции в марте был равен 22%. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230411/referendum-1864628866.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, молдавия, россия, кишинев