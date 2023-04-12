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Фильм "Вызов" покажут за границей, сообщил режиссер Шипенко - РИА Новости, 12.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:03 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/film-1864901774.html
Фильм "Вызов" покажут за границей, сообщил режиссер Шипенко
Фильм "Вызов" покажут за границей, сообщил режиссер Шипенко - РИА Новости, 12.04.2023
Фильм "Вызов" покажут за границей, сообщил режиссер Шипенко
Российский фильм "Вызов", снятый в космосе, покажут за границей, сообщил режиссер картины Клим Шипенко. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:03
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культура
клим шипенко
юлия пересильд
антон шкаплеров
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культура
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский фильм "Вызов", снятый в космосе, покажут за границей, сообщил режиссер картины Клим Шипенко. "Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.
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клим шипенко, юлия пересильд, антон шкаплеров, централ партнершип, роскосмос, культура, россия, в мире
Культура, Клим Шипенко, Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров, Централ Партнершип, Роскосмос, Культура, Россия, В мире
Фильм "Вызов" покажут за границей, сообщил режиссер Шипенко

Режиссер Шипенко: снятый в космосе фильм "Вызов" покажут за границей

© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
Наземная часть съемок фильма "Вызов". Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский фильм "Вызов", снятый в космосе, покажут за границей, сообщил режиссер картины Клим Шипенко.
«
"Я знаю, что "Централ Партнершип" продают международный прокат. Я знаю, что есть уже ряд стран, которые будут его (фильм "Вызов" - ред.) показывать. Полного списка (стран - ред.) у меня нет", - сказал журналистам Шипенко.
"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.
Режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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КультураКлим ШипенкоЮлия ПересильдАнтон ШкаплеровЦентрал ПартнершипРоскосмосКультураРоссияВ мире
 
 
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