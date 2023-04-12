https://ria.ru/20230412/film-1864901774.html

Фильм "Вызов" покажут за границей, сообщил режиссер Шипенко

Фильм "Вызов" покажут за границей, сообщил режиссер Шипенко - РИА Новости, 12.04.2023

Фильм "Вызов" покажут за границей, сообщил режиссер Шипенко

Российский фильм "Вызов", снятый в космосе, покажут за границей, сообщил режиссер картины Клим Шипенко. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T20:03

2023-04-12T20:03

2023-04-12T20:03

культура

клим шипенко

юлия пересильд

антон шкаплеров

централ партнершип

роскосмос

культура

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский фильм "Вызов", снятый в космосе, покажут за границей, сообщил режиссер картины Клим Шипенко. "Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.

https://ria.ru/20230412/kino-1864503059.html

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клим шипенко, юлия пересильд, антон шкаплеров, централ партнершип, роскосмос, культура, россия, в мире