https://ria.ru/20230412/film-1864901774.html
Фильм "Вызов" покажут за границей, сообщил режиссер Шипенко
Фильм "Вызов" покажут за границей, сообщил режиссер Шипенко - РИА Новости, 12.04.2023
Фильм "Вызов" покажут за границей, сообщил режиссер Шипенко
Российский фильм "Вызов", снятый в космосе, покажут за границей, сообщил режиссер картины Клим Шипенко. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:03
2023-04-12T20:03
2023-04-12T20:03
культура
клим шипенко
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российский фильм "Вызов", снятый в космосе, покажут за границей, сообщил режиссер картины Клим Шипенко. "Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.
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клим шипенко, юлия пересильд, антон шкаплеров, централ партнершип, роскосмос, культура, россия, в мире
Культура, Клим Шипенко, Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров, Централ Партнершип, Роскосмос, Культура, Россия, В мире
Фильм "Вызов" покажут за границей, сообщил режиссер Шипенко
Режиссер Шипенко: снятый в космосе фильм "Вызов" покажут за границей