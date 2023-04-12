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Суд отменил приговор по делу о фейках об армии автору гимна Кирова - РИА Новости, 12.04.2023
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17:21 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/feyki-1864858341.html
Суд отменил приговор по делу о фейках об армии автору гимна Кирова
Суд отменил приговор по делу о фейках об армии автору гимна Кирова - РИА Новости, 12.04.2023
Суд отменил приговор по делу о фейках об армии автору гимна Кирова
Кировский областной суд отменил приговор композитору, автору гимна города Кирова Прохору Протасову, ранее заочно осужденному на 5 лет лишения свободы за фейки о РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:21
2023-04-12T17:21
происшествия
киров
россия
кировский областной суд
вооруженные силы рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Кировский областной суд отменил приговор композитору, автору гимна города Кирова Прохору Протасову, ранее заочно осужденному на 5 лет лишения свободы за фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что автор гимна города Кирова молодой композитор Прохор Протасов на своей станице в соцсети "ВКонтакте" разместил фейковую информацию о действиях российской армии на территории Украины в ходе спецоперации. Как следует из материалов Первомайского районного суда города Кирова, в ноябре 2022 года в суд поступило уголовное дело по ст. 207.3 ч. 2 п. "д" УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) в отношении Протасова. В феврале 2023 года Протасову, который, по данным местных СМИ, находится за границей, заочно был вынесен обвинительный приговор. "Первомайским районным судом города Кирова Протасову Прохору Владимировичу 1988 года рождения было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Двенадцатого апреля Кировский областной суд отменил этот приговор. Дело направлено на новое рассмотрение", - сообщили агентству в суде. Уроженец Кирова, композитор и дирижер Прохор Протасов в феврале 2016 года по итогам народного голосования, проводившегося на сайте городской администрации, стал победителем конкурса на создание гимна города Кирова.
https://ria.ru/20230412/diskreditatsiya-1864832935.html
https://ria.ru/20230412/bryukhanova-1864744264.html
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происшествия, киров, россия, кировский областной суд, вооруженные силы рф
Происшествия, Киров, Россия, Кировский областной суд, Вооруженные силы РФ
Суд отменил приговор по делу о фейках об армии автору гимна Кирова

Кировский облсуд отменил приговор по делу о фейках об армии автору гимна города Протасову

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Кировский областной суд отменил приговор композитору, автору гимна города Кирова Прохору Протасову, ранее заочно осужденному на 5 лет лишения свободы за фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что автор гимна города Кирова молодой композитор Прохор Протасов на своей станице в соцсети "ВКонтакте" разместил фейковую информацию о действиях российской армии на территории Украины в ходе спецоперации.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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Как следует из материалов Первомайского районного суда города Кирова, в ноябре 2022 года в суд поступило уголовное дело по ст. 207.3 ч. 2 п. "д" УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) в отношении Протасова. В феврале 2023 года Протасову, который, по данным местных СМИ, находится за границей, заочно был вынесен обвинительный приговор.
"Первомайским районным судом города Кирова Протасову Прохору Владимировичу 1988 года рождения было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Двенадцатого апреля Кировский областной суд отменил этот приговор. Дело направлено на новое рассмотрение", - сообщили агентству в суде.
Уроженец Кирова, композитор и дирижер Прохор Протасов в феврале 2016 года по итогам народного голосования, проводившегося на сайте городской администрации, стал победителем конкурса на создание гимна города Кирова.
Анастасия Брюханова
Источник: экс-московский мундеп Брюханова стала фигуранткой дела о фейках
Вчера, 12:32
 
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