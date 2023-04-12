https://ria.ru/20230412/feyki-1864858341.html

Суд отменил приговор по делу о фейках об армии автору гимна Кирова

Суд отменил приговор по делу о фейках об армии автору гимна Кирова - РИА Новости, 12.04.2023

Суд отменил приговор по делу о фейках об армии автору гимна Кирова

Кировский областной суд отменил приговор композитору, автору гимна города Кирова Прохору Протасову, ранее заочно осужденному на 5 лет лишения свободы за фейки о РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:21

2023-04-12T17:21

2023-04-12T17:21

происшествия

киров

россия

кировский областной суд

вооруженные силы рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Кировский областной суд отменил приговор композитору, автору гимна города Кирова Прохору Протасову, ранее заочно осужденному на 5 лет лишения свободы за фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. Ранее в местных СМИ была опубликована информация о том, что автор гимна города Кирова молодой композитор Прохор Протасов на своей станице в соцсети "ВКонтакте" разместил фейковую информацию о действиях российской армии на территории Украины в ходе спецоперации. Как следует из материалов Первомайского районного суда города Кирова, в ноябре 2022 года в суд поступило уголовное дело по ст. 207.3 ч. 2 п. "д" УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) в отношении Протасова. В феврале 2023 года Протасову, который, по данным местных СМИ, находится за границей, заочно был вынесен обвинительный приговор. "Первомайским районным судом города Кирова Протасову Прохору Владимировичу 1988 года рождения было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Двенадцатого апреля Кировский областной суд отменил этот приговор. Дело направлено на новое рассмотрение", - сообщили агентству в суде. Уроженец Кирова, композитор и дирижер Прохор Протасов в феврале 2016 года по итогам народного голосования, проводившегося на сайте городской администрации, стал победителем конкурса на создание гимна города Кирова.

https://ria.ru/20230412/diskreditatsiya-1864832935.html

https://ria.ru/20230412/bryukhanova-1864744264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, киров, россия, кировский областной суд, вооруженные силы рф