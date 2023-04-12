https://ria.ru/20230412/feyki-1864785114.html

Бывшего мундепа Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии

Бывшего мундепа Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии - РИА Новости, 12.04.2023

Бывшего мундепа Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии

Против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбуждено дело о фейках о Вооруженных силах РФ, рассматривается вопрос об объявлении ее РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:35

2023-04-12T14:35

2023-04-12T16:16

россия

происшествия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбуждено дело о фейках о Вооруженных силах РФ, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Брюханова стала фигуранткой уголовного дела по этой статье. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказала Иванова. По данным следствия, Брюханова разместила на YouTube ролик, в котором "содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины". Подчеркивается, что "в настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Брюхановой в розыск".

https://ria.ru/20230328/feyki-1861290686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)