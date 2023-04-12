https://ria.ru/20230412/feyki-1864785114.html
Бывшего мундепа Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии
Бывшего мундепа Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии - РИА Новости, 12.04.2023
Бывшего мундепа Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии
Против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбуждено дело о фейках о Вооруженных силах РФ, рассматривается вопрос об объявлении ее РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:35
2023-04-12T14:35
2023-04-12T16:16
россия
происшествия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбуждено дело о фейках о Вооруженных силах РФ, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Брюханова стала фигуранткой уголовного дела по этой статье. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказала Иванова. По данным следствия, Брюханова разместила на YouTube ролик, в котором "содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины". Подчеркивается, что "в настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Брюхановой в розыск".
https://ria.ru/20230328/feyki-1861290686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывшего мундепа Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии
Бывшего московского мундепа Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбуждено дело о фейках о Вооруженных силах РФ, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России
Юлия Иванова.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Брюханова стала фигуранткой уголовного дела по этой статье.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказала Иванова.
По данным следствия, Брюханова разместила на YouTube ролик, в котором "содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".
Подчеркивается, что "в настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Брюхановой в розыск".
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