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Бывшего мундепа Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии - РИА Новости, 12.04.2023
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14:35 12.04.2023 (обновлено: 16:16 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/feyki-1864785114.html
Бывшего мундепа Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии
Бывшего мундепа Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии - РИА Новости, 12.04.2023
Бывшего мундепа Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии
Против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбуждено дело о фейках о Вооруженных силах РФ, рассматривается вопрос об объявлении ее РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:35
2023-04-12T16:16
россия
происшествия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбуждено дело о фейках о Вооруженных силах РФ, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Брюханова стала фигуранткой уголовного дела по этой статье. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказала Иванова. По данным следствия, Брюханова разместила на YouTube ролик, в котором "содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины". Подчеркивается, что "в настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Брюхановой в розыск".
https://ria.ru/20230328/feyki-1861290686.html
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россия, происшествия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывшего мундепа Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии

Бывшего московского мундепа Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбуждено дело о фейках о Вооруженных силах РФ, рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Брюханова стала фигуранткой уголовного дела по этой статье.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказала Иванова.
По данным следствия, Брюханова разместила на YouTube ролик, в котором "содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины".
Подчеркивается, что "в настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Брюхановой в розыск".
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РоссияПроисшествияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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