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ЕС хочет помочь восстановить Украину за счет российских активов - РИА Новости, 12.04.2023
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18:41 12.04.2023 (обновлено: 18:45 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/evrosoyuz-1864884547.html
ЕС хочет помочь восстановить Украину за счет российских активов
ЕС хочет помочь восстановить Украину за счет российских активов - РИА Новости, 12.04.2023
ЕС хочет помочь восстановить Украину за счет российских активов
Евросоюз хочет помочь восстановлению Украины, в том числе, за счет замороженных российских средств, но это должно быть сделано исключительно в правовых рамках,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:41
2023-04-12T18:45
россия
украина
швеция
мария захарова
дмитрий песков
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз хочет помочь восстановлению Украины, в том числе, за счет замороженных российских средств, но это должно быть сделано исключительно в правовых рамках, а потому потребуется "инновационный" подход, говорится в опубликованном в среду заявлении шведского председательства в Евросоюзе. В феврале ЕС утвердил создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины по инициативе председательствующей в первое полугодие Швеции. Группу возглавил генеральный директор Национального управления по торговле Швеции Андерс Анлид. "Мы должны, с одной стороны, соблюдать европейское право, а с другой, – международное. В этом заключается вызов. В то же время, я хочу подчеркнуть, что мы должны проявлять инновационный подход в этой сфере, работать таким образом, чтобы находить решения", - заявил Анлид. По его словам, от рабочей группы ждут скорейшего прогресса, но это "очень сложная и амбициозная задача". "Мы должны помочь Украине, защищая при этом принципы верховенства права, на которых стоит ЕС. Это относится и к кризисным и военным временам", - пояснил Анлид. Он добавил, что по отношению к различным активам применяются различные режимы. В частности, он указал на разницу в отношении к частным и государственным активам. "К примеру, частные активы, которые были заморожены, могут быть конфискованы только в случае совершения уголовного преступления и при условии вынесения судебного приговора в отношении конкретного лица при соблюдении норм верховенства права", - сказал Анлид. ЕС оценивает замороженные средства Центробанка РФ в 300 миллиардов долларов США. Кроме того, только в ЕС было заморожено более 20 миллиардов частных средств из России. При этом в Брюсселе признали, что еще только предстоит установить точную сумму и местонахождение российских средств. Ранее представительство Швеции сообщило, что создаваемая Советом ЕС специальная рабочая группа изучит местонахождение активов и их стоимость, а также проведет разносторонний анализ возможностей и целесообразности их использования, включая юридический, финансовый, экономический и политический. Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html
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россия, украина, швеция, мария захарова, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Украина, Швеция, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕС хочет помочь восстановить Украину за счет российских активов

ЕС хочет помочь восстановить Украину за счет российских активов, не выходя за рамки права

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз хочет помочь восстановлению Украины, в том числе, за счет замороженных российских средств, но это должно быть сделано исключительно в правовых рамках, а потому потребуется "инновационный" подход, говорится в опубликованном в среду заявлении шведского председательства в Евросоюзе.
В феврале ЕС утвердил создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины по инициативе председательствующей в первое полугодие Швеции. Группу возглавил генеральный директор Национального управления по торговле Швеции Андерс Анлид.
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"Мы должны, с одной стороны, соблюдать европейское право, а с другой, – международное. В этом заключается вызов. В то же время, я хочу подчеркнуть, что мы должны проявлять инновационный подход в этой сфере, работать таким образом, чтобы находить решения", - заявил Анлид.
По его словам, от рабочей группы ждут скорейшего прогресса, но это "очень сложная и амбициозная задача".
"Мы должны помочь Украине, защищая при этом принципы верховенства права, на которых стоит ЕС. Это относится и к кризисным и военным временам", - пояснил Анлид.
Он добавил, что по отношению к различным активам применяются различные режимы. В частности, он указал на разницу в отношении к частным и государственным активам. "К примеру, частные активы, которые были заморожены, могут быть конфискованы только в случае совершения уголовного преступления и при условии вынесения судебного приговора в отношении конкретного лица при соблюдении норм верховенства права", - сказал Анлид.
ЕС оценивает замороженные средства Центробанка РФ в 300 миллиардов долларов США. Кроме того, только в ЕС было заморожено более 20 миллиардов частных средств из России. При этом в Брюсселе признали, что еще только предстоит установить точную сумму и местонахождение российских средств.
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Ранее представительство Швеции сообщило, что создаваемая Советом ЕС специальная рабочая группа изучит местонахождение активов и их стоимость, а также проведет разносторонний анализ возможностей и целесообразности их использования, включая юридический, финансовый, экономический и политический.
Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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