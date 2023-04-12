Вице-премьер Молдавии оценил перспективы евроинтеграции
Вице-премьер Молдавии Серебрян: евроинтеграция станет катализатором урегулирования по ПМР
© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Европейская интеграция будет катализатором процесса реинтеграции Молдавии, сказал вице-премьер республики по реинтеграции Олег Серебрян на форуме "Стратегическое видение обеспечения национальной безопасности в контексте разработки Стратегии национальной безопасности".
"Речь идет не о синхронизации, а без сомнения о синергии этих двух моментов (интеграции в Европу и урегулирования приднестровского конфликта). Одно должно притягивать другое. Европейская интеграция является и будет катализатором процесса реинтеграции. Приднестровский регион сильно зависит от европейского рынка. Две трети внешней торговли региона ориентировано на него. Этот факт многие критикуют, хотя он должен радовать. Это положительное изменение", - отметил Серебрян.
Он подчеркнул, что многие приднестровцы ездят в Европу, многие молодые жители левого берега Днестра работают в европейских странах, и это то, что будет способствовать процессу реинтеграции.
По словам Серебряна, нет предпосылок к необходимости синхронизировать евроинтеграцию и решение по Приднестровью. По его мнению, стоит урегулировать приднестровскую проблему до момента присоединения Молдавии к ЕС. В то же время он не согласен с пессимистами, которые уверены, что республика никогда не сможет интегрироваться в Европейский союз при неразрешенном конфликте.
"Это два процесса, которые пересекаются, но не обязательно связаны друг с другом", - пояснил он.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.