https://ria.ru/20230412/evrointegratsiya-1864916654.html

Вице-премьер Молдавии оценил перспективы евроинтеграции

Вице-премьер Молдавии оценил перспективы евроинтеграции - РИА Новости, 12.04.2023

Вице-премьер Молдавии оценил перспективы евроинтеграции

Европейская интеграция будет катализатором процесса реинтеграции Молдавии, сказал вице-премьер республики по реинтеграции Олег Серебрян на форуме... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T21:16

2023-04-12T21:16

2023-04-12T21:16

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КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Европейская интеграция будет катализатором процесса реинтеграции Молдавии, сказал вице-премьер республики по реинтеграции Олег Серебрян на форуме "Стратегическое видение обеспечения национальной безопасности в контексте разработки Стратегии национальной безопасности". "Речь идет не о синхронизации, а без сомнения о синергии этих двух моментов (интеграции в Европу и урегулирования приднестровского конфликта). Одно должно притягивать другое. Европейская интеграция является и будет катализатором процесса реинтеграции. Приднестровский регион сильно зависит от европейского рынка. Две трети внешней торговли региона ориентировано на него. Этот факт многие критикуют, хотя он должен радовать. Это положительное изменение", - отметил Серебрян. Он подчеркнул, что многие приднестровцы ездят в Европу, многие молодые жители левого берега Днестра работают в европейских странах, и это то, что будет способствовать процессу реинтеграции. По словам Серебряна, нет предпосылок к необходимости синхронизировать евроинтеграцию и решение по Приднестровью. По его мнению, стоит урегулировать приднестровскую проблему до момента присоединения Молдавии к ЕС. В то же время он не согласен с пессимистами, которые уверены, что республика никогда не сможет интегрироваться в Европейский союз при неразрешенном конфликте. "Это два процесса, которые пересекаются, но не обязательно связаны друг с другом", - пояснил он. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20230411/miting-1864498951.html

https://ria.ru/20230411/referendum-1864628866.html

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в мире, европа, обсе, евросоюз, молдавия, кишинев