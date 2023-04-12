https://ria.ru/20230412/evdokimov-1864814319.html

В Краснодаре отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова

В Краснодаре отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова - РИА Новости, 12.04.2023

В Краснодаре отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова

Концерт исполнителя песни "Фантазер" Ярослава Евдокимова, ранее осудившего действия России в Крыму и Донбассе, отменили в Краснодаре. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:55

2023-04-12T15:55

2023-04-12T15:56

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КРАСНОДАР, 12 апр - РИА Новости. Концерт исполнителя песни "Фантазер" Ярослава Евдокимова, ранее осудившего действия России в Крыму и Донбассе, отменили в Краснодаре. "Концерт Ярослава Евдокимова, назначенный на 25 апреля 2023 года в 19.00, отменен. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения", - говорится в сообщении Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора, где должно было пройти мероприятие. Кроме того, приостановлена продажа билетов и на сайте Зимнего театра Сочи, где концерт должен был состояться 24 апреля. В 2019 году Евдокимов в своем видеообращении осудил действия руководства РФ в Крыму и Донбассе, в ролике он также назвал Россию "уродливой страной". Видео снова стало распространяться в сети перед началом гастролей артиста.

https://ria.ru/20230411/arbenina-1864495706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, краснодар, общество