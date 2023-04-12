https://ria.ru/20230412/evdokimov-1864814319.html
В Краснодаре отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова
В Краснодаре отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова - РИА Новости, 12.04.2023
В Краснодаре отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова
Концерт исполнителя песни "Фантазер" Ярослава Евдокимова, ранее осудившего действия России в Крыму и Донбассе, отменили в Краснодаре. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:55
2023-04-12T15:55
2023-04-12T15:56
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КРАСНОДАР, 12 апр - РИА Новости. Концерт исполнителя песни "Фантазер" Ярослава Евдокимова, ранее осудившего действия России в Крыму и Донбассе, отменили в Краснодаре. "Концерт Ярослава Евдокимова, назначенный на 25 апреля 2023 года в 19.00, отменен. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения", - говорится в сообщении Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора, где должно было пройти мероприятие. Кроме того, приостановлена продажа билетов и на сайте Зимнего театра Сочи, где концерт должен был состояться 24 апреля. В 2019 году Евдокимов в своем видеообращении осудил действия руководства РФ в Крыму и Донбассе, в ролике он также назвал Россию "уродливой страной". Видео снова стало распространяться в сети перед началом гастролей артиста.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, краснодар, общество
Шоубиз, Россия, Краснодар, Общество
В Краснодаре отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова
В Краснодаре отменили концерт певца Ярослава Евдокимова, осудившего действия России