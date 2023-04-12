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В московском зоопарке проснулись еноты - РИА Новости, 12.04.2023
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07:03 12.04.2023 (обновлено: 10:40 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/enoty-1864652342.html
В московском зоопарке проснулись еноты
В московском зоопарке проснулись еноты - РИА Новости, 12.04.2023
В московском зоопарке проснулись еноты
В Московском зоопарке вышли из зимнего сна еноты, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T07:03
2023-04-12T10:40
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московском зоопарке вышли из зимнего сна еноты, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада. "Наши еноты начали пробуждаться еще некоторое время назад, но из-за нестабильной погоды иногда снова начинали дремать. &lt;…&gt; Вся группа хорошо перенесла зимний сон. Сейчас они постепенно возвращаются к обычному уровню активности", — сказал собеседник агентства. Сразу после пробуждения зоологи предлагали енотам довольно скромный рацион, чтобы понемногу разогнать пищеварение. Киперы постоянно следили за состоянием животных и порядком в вольере. В зоопарке пояснили, что зимний сон отличается от зимней спячки. В спячку впадают сурки, ежи или тушканчики: у них в несколько раз снижается температура тела и частота сердцебиения, животное как будто окоченевает. "Зимний сон гораздо более легок. В солнечные дни еноты могут проснуться, походить по вольеру, поискать еды. Могут выйти из домика, если к ним с едой придет кипер", — сказали в пресс-службе, отметив, что такой легкий обед не помешает енотам снова погрузиться в сон.Обитатели Московского зоопарка постепенно просыпаются после зимы. В середине марта из спячки вышли бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин, а на этой неделе — тушканчики и мадагаскарские тенреки.
https://ria.ru/20230411/zoopark-1864412214.html
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Проснувшиеся еноты в Московском зоопарке
В Московском зоопарке вышли из зимнего сна еноты, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада. Сразу после пробуждения зоологи предлагали енотам довольно скромный рацион, чтобы понемногу разогнать пищеварение. Киперы постоянно следили за состоянием животных и порядком в вольере.
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общество, россия, москва, новости - туризм
Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Новости - Туризм
В московском зоопарке проснулись еноты

В московском зоопарке еноты вышли из зимнего сна

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московском зоопарке вышли из зимнего сна еноты, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада.
"Наши еноты начали пробуждаться еще некоторое время назад, но из-за нестабильной погоды иногда снова начинали дремать. <…> Вся группа хорошо перенесла зимний сон. Сейчас они постепенно возвращаются к обычному уровню активности", — сказал собеседник агентства.
Мадагаскарский тенрек в Московском зоопарке
В Московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки
Вчера, 10:42
Сразу после пробуждения зоологи предлагали енотам довольно скромный рацион, чтобы понемногу разогнать пищеварение. Киперы постоянно следили за состоянием животных и порядком в вольере.
«

"С установлением безусловно положительной температуры еноты полностью оживились и сейчас снова начали активно набирать вес и заново осваивать вольер", — добавили в пресс-службе.

В зоопарке пояснили, что зимний сон отличается от зимней спячки. В спячку впадают сурки, ежи или тушканчики: у них в несколько раз снижается температура тела и частота сердцебиения, животное как будто окоченевает.
"Зимний сон гораздо более легок. В солнечные дни еноты могут проснуться, походить по вольеру, поискать еды. Могут выйти из домика, если к ним с едой придет кипер", — сказали в пресс-службе, отметив, что такой легкий обед не помешает енотам снова погрузиться в сон.
Обитатели Московского зоопарка постепенно просыпаются после зимы. В середине марта из спячки вышли бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин, а на этой неделе — тушканчики и мадагаскарские тенреки.
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