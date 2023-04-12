https://ria.ru/20230412/enoty-1864652342.html

В московском зоопарке проснулись еноты

В московском зоопарке проснулись еноты - РИА Новости, 12.04.2023

В московском зоопарке проснулись еноты

В Московском зоопарке вышли из зимнего сна еноты, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T07:03

2023-04-12T07:03

2023-04-12T10:40

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московском зоопарке вышли из зимнего сна еноты, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада. "Наши еноты начали пробуждаться еще некоторое время назад, но из-за нестабильной погоды иногда снова начинали дремать. <…> Вся группа хорошо перенесла зимний сон. Сейчас они постепенно возвращаются к обычному уровню активности", — сказал собеседник агентства. Сразу после пробуждения зоологи предлагали енотам довольно скромный рацион, чтобы понемногу разогнать пищеварение. Киперы постоянно следили за состоянием животных и порядком в вольере. В зоопарке пояснили, что зимний сон отличается от зимней спячки. В спячку впадают сурки, ежи или тушканчики: у них в несколько раз снижается температура тела и частота сердцебиения, животное как будто окоченевает. "Зимний сон гораздо более легок. В солнечные дни еноты могут проснуться, походить по вольеру, поискать еды. Могут выйти из домика, если к ним с едой придет кипер", — сказали в пресс-службе, отметив, что такой легкий обед не помешает енотам снова погрузиться в сон.Обитатели Московского зоопарка постепенно просыпаются после зимы. В середине марта из спячки вышли бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин, а на этой неделе — тушканчики и мадагаскарские тенреки.

https://ria.ru/20230411/zoopark-1864412214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Проснувшиеся еноты в Московском зоопарке В Московском зоопарке вышли из зимнего сна еноты, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада. Сразу после пробуждения зоологи предлагали енотам довольно скромный рацион, чтобы понемногу разогнать пищеварение. Киперы постоянно следили за состоянием животных и порядком в вольере. 2023-04-12T07:03 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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