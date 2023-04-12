https://ria.ru/20230412/enoty-1864652342.html
В московском зоопарке проснулись еноты
В московском зоопарке проснулись еноты - РИА Новости, 12.04.2023
В московском зоопарке проснулись еноты
В Московском зоопарке вышли из зимнего сна еноты, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T07:03
2023-04-12T07:03
2023-04-12T10:40
хорошие новости
общество
россия
москва
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864692834_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4fafa7b644c2c003f91c6bfc22b56a2.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московском зоопарке вышли из зимнего сна еноты, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада. "Наши еноты начали пробуждаться еще некоторое время назад, но из-за нестабильной погоды иногда снова начинали дремать. <…> Вся группа хорошо перенесла зимний сон. Сейчас они постепенно возвращаются к обычному уровню активности", — сказал собеседник агентства. Сразу после пробуждения зоологи предлагали енотам довольно скромный рацион, чтобы понемногу разогнать пищеварение. Киперы постоянно следили за состоянием животных и порядком в вольере. В зоопарке пояснили, что зимний сон отличается от зимней спячки. В спячку впадают сурки, ежи или тушканчики: у них в несколько раз снижается температура тела и частота сердцебиения, животное как будто окоченевает. "Зимний сон гораздо более легок. В солнечные дни еноты могут проснуться, походить по вольеру, поискать еды. Могут выйти из домика, если к ним с едой придет кипер", — сказали в пресс-службе, отметив, что такой легкий обед не помешает енотам снова погрузиться в сон.Обитатели Московского зоопарка постепенно просыпаются после зимы. В середине марта из спячки вышли бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин, а на этой неделе — тушканчики и мадагаскарские тенреки.
https://ria.ru/20230411/zoopark-1864412214.html
https://ria.ru/20230410/medvedi-1864259527.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864692834_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2e7f5a8ec7793ffa1622f62fc429d3db.jpg
Проснувшиеся еноты в Московском зоопарке
В Московском зоопарке вышли из зимнего сна еноты, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада. Сразу после пробуждения зоологи предлагали енотам довольно скромный рацион, чтобы понемногу разогнать пищеварение. Киперы постоянно следили за состоянием животных и порядком в вольере.
2023-04-12T07:03
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, новости - туризм
Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Новости - Туризм
В московском зоопарке проснулись еноты
В московском зоопарке еноты вышли из зимнего сна
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Московском зоопарке вышли из зимнего сна еноты, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада.
"Наши еноты начали пробуждаться еще некоторое время назад, но из-за нестабильной погоды иногда снова начинали дремать. <…> Вся группа хорошо перенесла зимний сон. Сейчас они постепенно возвращаются к обычному уровню активности", — сказал собеседник агентства.
В Московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки
Сразу после пробуждения зоологи предлагали енотам довольно скромный рацион, чтобы понемногу разогнать пищеварение. Киперы постоянно следили за состоянием животных и порядком в вольере.
«
"С установлением безусловно положительной температуры еноты полностью оживились и сейчас снова начали активно набирать вес и заново осваивать вольер", — добавили в пресс-службе.
В зоопарке пояснили, что зимний сон отличается от зимней спячки. В спячку впадают сурки, ежи или тушканчики: у них в несколько раз снижается температура тела и частота сердцебиения, животное как будто окоченевает.
"Зимний сон гораздо более легок. В солнечные дни еноты могут проснуться, походить по вольеру, поискать еды. Могут выйти из домика, если к ним с едой придет кипер", — сказали в пресс-службе, отметив, что такой легкий обед не помешает енотам снова погрузиться в сон.
Обитатели Московского зоопарка постепенно просыпаются после зимы. В середине марта из спячки вышли бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин, а на этой неделе — тушканчики и мадагаскарские тенреки.
В Ярославском зоопарке вышедших из спячки медведей угостили тортами