https://ria.ru/20230412/energiya-1864816566.html

В России проверят соблюдение законов в сфере электроэнергетики

В России проверят соблюдение законов в сфере электроэнергетики - РИА Новости, 12.04.2023

В России проверят соблюдение законов в сфере электроэнергетики

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как соблюдается законодательство в сфере электроэнергетики во всех регионах России, сообщает... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:03

2023-04-12T16:03

2023-04-12T16:03

жкх

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

энергетика

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как соблюдается законодательство в сфере электроэнергетики во всех регионах России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "С учетом поступающих в Генпрокуратуру России жалоб граждан и хозяйствующих субъектов на несоответствие электроэнергии предъявляемым требованиям, таким как напряжение, частота, неправильный расчет платы за оказываемые услуги, по всей стране в этой сфере организованы надзорные проверки", - говорится в сообщении. По данным ведомства, во многих регионах остаются нерешенными проблемы функционирования электросетевого комплекса. В первую очередь это касается безаварийной работы линейных объектов. Как пояснили в Генпрокуратуре, результатом упущений в работе уполномоченных органов власти, а также энергоснабжающих компаний становятся многочисленные происшествия на электрических сетях, негативно сказывающиеся на качестве коммунального обслуживания потребителей. Наиболее актуальными данные вопросы становятся в осенне-зимний период. Невыполненные мероприятия по ремонту сетей, спилу расположенных вблизи них деревьев, как правило, влекут порывы коммуникаций. По итогам проверок прокуроры намерены принять необходимые меры реагирования, направленные на повышение уровня надежности эксплуатации систем электроснабжения.

https://ria.ru/20230409/energetika-1863763637.html

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жкх, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, энергетика