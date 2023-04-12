В России проверят соблюдение законов в сфере электроэнергетики
Краснов поручил проверить соблюдение законов в сфере электроэнергетики по всей России
© Pixabay / jarmolukЭлектрик возле электрического щитка
© Pixabay / jarmoluk
Электрик возле электрического щитка. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как соблюдается законодательство в сфере электроэнергетики во всех регионах России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"С учетом поступающих в Генпрокуратуру России жалоб граждан и хозяйствующих субъектов на несоответствие электроэнергии предъявляемым требованиям, таким как напряжение, частота, неправильный расчет платы за оказываемые услуги, по всей стране в этой сфере организованы надзорные проверки", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, во многих регионах остаются нерешенными проблемы функционирования электросетевого комплекса. В первую очередь это касается безаварийной работы линейных объектов.
Как пояснили в Генпрокуратуре, результатом упущений в работе уполномоченных органов власти, а также энергоснабжающих компаний становятся многочисленные происшествия на электрических сетях, негативно сказывающиеся на качестве коммунального обслуживания потребителей. Наиболее актуальными данные вопросы становятся в осенне-зимний период. Невыполненные мероприятия по ремонту сетей, спилу расположенных вблизи них деревьев, как правило, влекут порывы коммуникаций.
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"В этой связи особое внимание будет уделено совершенствованию системы контроля в электроэнергетике, устранению препятствий для реализации потребителями права на подключение объектов капитального строительства к сетям, в том числе обеспечению соблюдения сроков технологического присоединения", - уточняется в релизе.
По итогам проверок прокуроры намерены принять необходимые меры реагирования, направленные на повышение уровня надежности эксплуатации систем электроснабжения.