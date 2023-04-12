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В России проверят соблюдение законов в сфере электроэнергетики - РИА Новости, 12.04.2023
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16:03 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/energiya-1864816566.html
В России проверят соблюдение законов в сфере электроэнергетики
В России проверят соблюдение законов в сфере электроэнергетики - РИА Новости, 12.04.2023
В России проверят соблюдение законов в сфере электроэнергетики
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как соблюдается законодательство в сфере электроэнергетики во всех регионах России, сообщает... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:03
2023-04-12T16:03
жкх
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
энергетика
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как соблюдается законодательство в сфере электроэнергетики во всех регионах России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "С учетом поступающих в Генпрокуратуру России жалоб граждан и хозяйствующих субъектов на несоответствие электроэнергии предъявляемым требованиям, таким как напряжение, частота, неправильный расчет платы за оказываемые услуги, по всей стране в этой сфере организованы надзорные проверки", - говорится в сообщении. По данным ведомства, во многих регионах остаются нерешенными проблемы функционирования электросетевого комплекса. В первую очередь это касается безаварийной работы линейных объектов. Как пояснили в Генпрокуратуре, результатом упущений в работе уполномоченных органов власти, а также энергоснабжающих компаний становятся многочисленные происшествия на электрических сетях, негативно сказывающиеся на качестве коммунального обслуживания потребителей. Наиболее актуальными данные вопросы становятся в осенне-зимний период. Невыполненные мероприятия по ремонту сетей, спилу расположенных вблизи них деревьев, как правило, влекут порывы коммуникаций. По итогам проверок прокуроры намерены принять необходимые меры реагирования, направленные на повышение уровня надежности эксплуатации систем электроснабжения.
https://ria.ru/20230409/energetika-1863763637.html
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жкх, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, энергетика
ЖКХ, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Энергетика
В России проверят соблюдение законов в сфере электроэнергетики

Краснов поручил проверить соблюдение законов в сфере электроэнергетики по всей России

© Pixabay / jarmolukЭлектрик возле электрического щитка
Электрик возле электрического щитка - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Pixabay / jarmoluk
Электрик возле электрического щитка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, как соблюдается законодательство в сфере электроэнергетики во всех регионах России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"С учетом поступающих в Генпрокуратуру России жалоб граждан и хозяйствующих субъектов на несоответствие электроэнергии предъявляемым требованиям, таким как напряжение, частота, неправильный расчет платы за оказываемые услуги, по всей стране в этой сфере организованы надзорные проверки", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, во многих регионах остаются нерешенными проблемы функционирования электросетевого комплекса. В первую очередь это касается безаварийной работы линейных объектов.
Как пояснили в Генпрокуратуре, результатом упущений в работе уполномоченных органов власти, а также энергоснабжающих компаний становятся многочисленные происшествия на электрических сетях, негативно сказывающиеся на качестве коммунального обслуживания потребителей. Наиболее актуальными данные вопросы становятся в осенне-зимний период. Невыполненные мероприятия по ремонту сетей, спилу расположенных вблизи них деревьев, как правило, влекут порывы коммуникаций.
«
"В этой связи особое внимание будет уделено совершенствованию системы контроля в электроэнергетике, устранению препятствий для реализации потребителями права на подключение объектов капитального строительства к сетям, в том числе обеспечению соблюдения сроков технологического присоединения", - уточняется в релизе.
По итогам проверок прокуроры намерены принять необходимые меры реагирования, направленные на повышение уровня надежности эксплуатации систем электроснабжения.
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ЖКХРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФЭнергетика
 
 
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