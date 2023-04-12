https://ria.ru/20230412/elektronika-1864739463.html
Мантуров рассказал о планах по выпуску отечественной электроники
Мантуров рассказал о планах по выпуску отечественной электроники - РИА Новости, 12.04.2023
Мантуров рассказал о планах по выпуску отечественной электроники
Россия намерена в 2023 году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить ее до 70%; ведется работа по достижению... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:16
2023-04-12T12:16
2023-04-12T12:29
экономика
россия
денис мантуров
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836408268_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_a24783ea41d8687e3c5c7dee94cb759f.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия намерена в 2023 году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить ее до 70%; ведется работа по достижению технологической независимости в этой отрасли, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров."Только за прошлый год освоен выпуск более тысячи продуктов электроники. Продолжим наращивать темпы, чтобы в этом году удвоить российскую долю на внутреннем рынке. В абсолютном объеме этого еще, конечно, не достаточно. Но ставим задачу к 2030 году нарастить свое присутствие до 70%", - заявил Мантуров.
https://ria.ru/20230317/elektronika-1858481685.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836408268_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_a467109e7f0265120c73a6d5395afcdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, технологии
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Технологии
Мантуров рассказал о планах по выпуску отечественной электроники
Мантуров: Россия в 2023 году удвоит долю отечественной электроники на внутреннем рынке
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия намерена в 2023 году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить ее до 70%; ведется работа по достижению технологической независимости в этой отрасли, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.
«
"Стратегический акцент делаем на преодолении зависимости от иностранных технологий по всей цепочке создания электронной продукции", - сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.
"Только за прошлый год освоен выпуск более тысячи продуктов электроники. Продолжим наращивать темпы, чтобы в этом году удвоить российскую долю на внутреннем рынке. В абсолютном объеме этого еще, конечно, не достаточно. Но ставим задачу к 2030 году нарастить свое присутствие до 70%", - заявил Мантуров.
Российские ученые нашли путь к созданию электроники нового типа