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Мантуров рассказал о планах по выпуску отечественной электроники - РИА Новости, 12.04.2023
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12:16 12.04.2023 (обновлено: 12:29 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/elektronika-1864739463.html
Мантуров рассказал о планах по выпуску отечественной электроники
Мантуров рассказал о планах по выпуску отечественной электроники - РИА Новости, 12.04.2023
Мантуров рассказал о планах по выпуску отечественной электроники
Россия намерена в 2023 году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить ее до 70%; ведется работа по достижению... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:16
2023-04-12T12:29
экономика
россия
денис мантуров
технологии
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия намерена в 2023 году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить ее до 70%; ведется работа по достижению технологической независимости в этой отрасли, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров."Только за прошлый год освоен выпуск более тысячи продуктов электроники. Продолжим наращивать темпы, чтобы в этом году удвоить российскую долю на внутреннем рынке. В абсолютном объеме этого еще, конечно, не достаточно. Но ставим задачу к 2030 году нарастить свое присутствие до 70%", - заявил Мантуров.
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экономика, россия, денис мантуров, технологии
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Технологии
Мантуров рассказал о планах по выпуску отечественной электроники

Мантуров: Россия в 2023 году удвоит долю отечественной электроники на внутреннем рынке

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМолодые люди в магазине бытовой техники и электроники в Москве
Молодые люди в магазине бытовой техники и электроники в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Молодые люди в магазине бытовой техники и электроники в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия намерена в 2023 году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить ее до 70%; ведется работа по достижению технологической независимости в этой отрасли, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.
«
"Стратегический акцент делаем на преодолении зависимости от иностранных технологий по всей цепочке создания электронной продукции", - сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.
"Только за прошлый год освоен выпуск более тысячи продуктов электроники. Продолжим наращивать темпы, чтобы в этом году удвоить российскую долю на внутреннем рынке. В абсолютном объеме этого еще, конечно, не достаточно. Но ставим задачу к 2030 году нарастить свое присутствие до 70%", - заявил Мантуров.
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