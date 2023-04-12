https://ria.ru/20230412/elektronika-1864739463.html

Мантуров рассказал о планах по выпуску отечественной электроники

Мантуров рассказал о планах по выпуску отечественной электроники - РИА Новости, 12.04.2023

Мантуров рассказал о планах по выпуску отечественной электроники

Россия намерена в 2023 году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить ее до 70%; ведется работа по достижению... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:16

2023-04-12T12:16

2023-04-12T12:29

экономика

россия

денис мантуров

технологии

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия намерена в 2023 году удвоить долю отечественной электроники на внутреннем рынке, а к 2030 году нарастить ее до 70%; ведется работа по достижению технологической независимости в этой отрасли, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров."Только за прошлый год освоен выпуск более тысячи продуктов электроники. Продолжим наращивать темпы, чтобы в этом году удвоить российскую долю на внутреннем рынке. В абсолютном объеме этого еще, конечно, не достаточно. Но ставим задачу к 2030 году нарастить свое присутствие до 70%", - заявил Мантуров.

https://ria.ru/20230317/elektronika-1858481685.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, денис мантуров, технологии