https://ria.ru/20230412/egipet-1864635949.html

России не требуются поставки ракет, заявил египетский военный эксперт

России не требуются поставки ракет, заявил египетский военный эксперт - РИА Новости, 12.04.2023

России не требуются поставки ракет, заявил египетский военный эксперт

России не требуются поставки ракет из Египта или какой-либо другой страны, Вашингтон просто создает ажиотаж в СМИ, заявил РИА Новости египетский военный эксперт РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T00:27

2023-04-12T00:27

2023-04-12T00:41

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египет

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КАИР, 12 апр - РИА Новости. России не требуются поставки ракет из Египта или какой-либо другой страны, Вашингтон просто создает ажиотаж в СМИ, заявил РИА Новости египетский военный эксперт Хамди Бахит. Ранее Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США выступила с утверждением, что Египет якобы планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикации о якобы существующих планах Египта "тайно" поставить России тысячи ракет похожи на "очередные утки", так что к таким сообщениям надо относиться соответствующе. Опровергли публикацию и в Египте. "Россия не нуждается в ракетных поставках, будь то из Египта или другой страны, поскольку в связи с ее военно-технологическим развитием ей не нужны запросы за поддержкой и помощью", - сказал Бахит. Эксперт охарактеризовал информацию, которую распространила Washington Post, как "медиа хлопок и риторику для потребителей". По его словам, этот тип новостей представляет собой явный пример демагогии, и либо не имеет содержания, либо наполнен фальшивым содержанием, которое только создает проблемы. "Трансляция подобных новостей направлена на втягивание Египта в глобальные конфликты и разжигание вражды без причины", - подчеркнул эксперт, обратив внимание на то, что желание Египта присоединиться к БРИКС вызывает беспокойство у Вашингтона.

https://ria.ru/20230407/samolet-1863741314.html

https://ria.ru/20230410/pvo-1864248526.html

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в мире, египет, россия, дмитрий песков, брикс