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России не требуются поставки ракет, заявил египетский военный эксперт - РИА Новости, 12.04.2023
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00:27 12.04.2023 (обновлено: 00:41 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/egipet-1864635949.html
России не требуются поставки ракет, заявил египетский военный эксперт
России не требуются поставки ракет, заявил египетский военный эксперт - РИА Новости, 12.04.2023
России не требуются поставки ракет, заявил египетский военный эксперт
России не требуются поставки ракет из Египта или какой-либо другой страны, Вашингтон просто создает ажиотаж в СМИ, заявил РИА Новости египетский военный эксперт РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T00:27
2023-04-12T00:41
в мире
египет
россия
дмитрий песков
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КАИР, 12 апр - РИА Новости. России не требуются поставки ракет из Египта или какой-либо другой страны, Вашингтон просто создает ажиотаж в СМИ, заявил РИА Новости египетский военный эксперт Хамди Бахит. Ранее Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США выступила с утверждением, что Египет якобы планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикации о якобы существующих планах Египта "тайно" поставить России тысячи ракет похожи на "очередные утки", так что к таким сообщениям надо относиться соответствующе. Опровергли публикацию и в Египте. "Россия не нуждается в ракетных поставках, будь то из Египта или другой страны, поскольку в связи с ее военно-технологическим развитием ей не нужны запросы за поддержкой и помощью", - сказал Бахит. Эксперт охарактеризовал информацию, которую распространила Washington Post, как "медиа хлопок и риторику для потребителей". По его словам, этот тип новостей представляет собой явный пример демагогии, и либо не имеет содержания, либо наполнен фальшивым содержанием, которое только создает проблемы. "Трансляция подобных новостей направлена на втягивание Египта в глобальные конфликты и разжигание вражды без причины", - подчеркнул эксперт, обратив внимание на то, что желание Египта присоединиться к БРИКС вызывает беспокойство у Вашингтона.
https://ria.ru/20230407/samolet-1863741314.html
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в мире, египет, россия, дмитрий песков, брикс
В мире, Египет, Россия, Дмитрий Песков, БРИКС
России не требуются поставки ракет, заявил египетский военный эксперт

Военный эксперт Бахит: России не требуются поставки ракет из Египта

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкКаир
Каир - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
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КАИР, 12 апр - РИА Новости. России не требуются поставки ракет из Египта или какой-либо другой страны, Вашингтон просто создает ажиотаж в СМИ, заявил РИА Новости египетский военный эксперт Хамди Бахит.
Ранее Washington Post со ссылкой на просочившийся в сеть документ разведки США выступила с утверждением, что Египет якобы планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикации о якобы существующих планах Египта "тайно" поставить России тысячи ракет похожи на "очередные утки", так что к таким сообщениям надо относиться соответствующе. Опровергли публикацию и в Египте.
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"Россия не нуждается в ракетных поставках, будь то из Египта или другой страны, поскольку в связи с ее военно-технологическим развитием ей не нужны запросы за поддержкой и помощью", - сказал Бахит.
Эксперт охарактеризовал информацию, которую распространила Washington Post, как "медиа хлопок и риторику для потребителей".
«
"Некоторое из того, что распространяют американские сайты, является нелогичными новостями", - добавил Бахит.
По его словам, этот тип новостей представляет собой явный пример демагогии, и либо не имеет содержания, либо наполнен фальшивым содержанием, которое только создает проблемы.
"Трансляция подобных новостей направлена на втягивание Египта в глобальные конфликты и разжигание вражды без причины", - подчеркнул эксперт, обратив внимание на то, что желание Египта присоединиться к БРИКС вызывает беспокойство у Вашингтона.
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