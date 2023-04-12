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Выпускники Подмосковья досрочно сдали ЕГЭ еще по пяти предметам

Выпускники Подмосковья досрочно сдали ЕГЭ еще по пяти предметам - РИА Новости, 12.04.2023

Выпускники Подмосковья досрочно сдали ЕГЭ еще по пяти предметам

Школьники Московской области досрочно прошли государственную итоговую аттестацию по истории, информатике и ИКТ, химии и иностранным языкам в разделе... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:46

2023-04-12T16:46

2023-04-12T16:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Школьники Московской области досрочно прошли государственную итоговую аттестацию по истории, информатике и ИКТ, химии и иностранным языкам в разделе "Говорение", сообщил телеканал "360".В минобразования отметили, что ЕГЭ прошел в штатном режиме, без нарушений. Основной категорией, сдающей ЕГЭ в досрочный период, стали выпускники прошлых лет."14 апреля экзамены по иностранным языкам письменной части, литературе, физике, обществознанию и биологии пройдут в пунктах проведения Люберец и Одинцова. 17 апреля участники напишут русский язык, а 19 апреля –математику. Основная категория участников –выпускники прошлых лет", – сообщили в министерстве.С результатами госаттестации участники смогут ознакомиться не позднее 2 мая.Отмечается также, что в Подмосковье на базе образовательного центра "Взлет" прошел дистанционный тур командной олимпиады по математике для учеников шестых и седьмых классов. Участниками турнира стали более тысячи школьников региона."Это отличная возможность для школьников шестых и седьмых классов подготовиться к олимпиадам и соревнованиям высокого уровня", –отметили в министерстве образования Подмосковья.В финал вышли 45 команд. Теперь они примут участие в турнире математических боев и игр с 2 по 7 мая. За победу очно будут бороться 24 сборные школьников, дистанционно – еще 21 команда.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)