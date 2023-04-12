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В США вынесли приговор россиянину Денису Дубникову - РИА Новости, 12.04.2023
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03:16 12.04.2023 (обновлено: 03:23 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/dubnikov-1864643547.html
В США вынесли приговор россиянину Денису Дубникову
В США вынесли приговор россиянину Денису Дубникову - РИА Новости, 12.04.2023
В США вынесли приговор россиянину Денису Дубникову
Суд американского Портленда (штат Орегон) приговорил гражданина РФ Дениса Дубникова к уже отбытому им сроку тюремного заключения и штрафу в размере 10 тысяч... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T03:16
2023-04-12T03:23
в мире
сша
портленд
денис дубников
орегон
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Суд американского Портленда (штат Орегон) приговорил гражданина РФ Дениса Дубникова к уже отбытому им сроку тюремного заключения и штрафу в размере 10 тысяч долларов по делу об отмывании денег в интересах киберпреступников, следует из документов суда. Согласно документам, россиянину также было предписано соблюдать особые условия надзора, включающие необходимость регулярно отмечаться у полиции, сдавать анализы на наркотики и добровольно предоставлять по запросу властей США образцы своего ДНК. Ранее Дубников в рамках сделки со следствием признал себя виновным по одному пункту обвинения. В августе минувшего года он был экстрадирован из Нидерландов в США, где предстал перед судом в штате Орегон. Американские власти обвинили россиянина в том, что он, предположительно, был участником схемы по отмыванию денег в интересах группировки киберпреступников. Обвинение утверждало, что ему удалось в 2019 году отмыть порядка 400 тысяч долларов, полученных вследствие кибератак с использованием вирусов-вымогателей как на территории США, так и в других странах. Позднее россиянин был освобожден из-под стражи до вынесения приговора при условии, что он не будет совершать правонарушений и выезжать за пределы четырех округов Орегона. Дубников также обязался докладывать властям США о смене места своего пребывания и телефонного номера, присутствовать на всех заседаниях по своему делу, а также сдать властям международный паспорт и иные документы, необходимые для выезда за границу.
https://ria.ru/20230405/uss-1863131266.html
https://ria.ru/20230214/sud-1852040919.html
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портленд
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в мире, сша, портленд, денис дубников, орегон
В мире, США, Портленд, Денис Дубников, Орегон
В США вынесли приговор россиянину Денису Дубникову

Суд в США приговорил россиянина Дубникова к уже отбытому тюремному сроку и штрафу

© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в Портленде, США
Зал судебных заседаний в Портленде, США - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Flickr / Roger
Зал судебных заседаний в Портленде, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Суд американского Портленда (штат Орегон) приговорил гражданина РФ Дениса Дубникова к уже отбытому им сроку тюремного заключения и штрафу в размере 10 тысяч долларов по делу об отмывании денег в интересах киберпреступников, следует из документов суда.
Согласно документам, россиянину также было предписано соблюдать особые условия надзора, включающие необходимость регулярно отмечаться у полиции, сдавать анализы на наркотики и добровольно предоставлять по запросу властей США образцы своего ДНК.
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Ранее Дубников в рамках сделки со следствием признал себя виновным по одному пункту обвинения.
В августе минувшего года он был экстрадирован из Нидерландов в США, где предстал перед судом в штате Орегон. Американские власти обвинили россиянина в том, что он, предположительно, был участником схемы по отмыванию денег в интересах группировки киберпреступников. Обвинение утверждало, что ему удалось в 2019 году отмыть порядка 400 тысяч долларов, полученных вследствие кибератак с использованием вирусов-вымогателей как на территории США, так и в других странах.
Позднее россиянин был освобожден из-под стражи до вынесения приговора при условии, что он не будет совершать правонарушений и выезжать за пределы четырех округов Орегона. Дубников также обязался докладывать властям США о смене места своего пребывания и телефонного номера, присутствовать на всех заседаниях по своему делу, а также сдать властям международный паспорт и иные документы, необходимые для выезда за границу.
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В миреСШАПортлендДенис ДубниковОрегон
 
 
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