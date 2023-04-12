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В Новосибирске нетрезвый водитель "Камаза" совершил пять ДТП - РИА Новости, 12.04.2023
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15:11 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/dtp-1864795961.html
В Новосибирске нетрезвый водитель "Камаза" совершил пять ДТП
В Новосибирске нетрезвый водитель "Камаза" совершил пять ДТП - РИА Новости, 12.04.2023
В Новосибирске нетрезвый водитель "Камаза" совершил пять ДТП
Уходивший от преследования сотрудников полиции в Новосибирске "Камаз" с, предположительно, нетрезвым водителем совершил пять столкновений с другими... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:11
2023-04-12T15:11
происшествия
авто
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Уходивший от преследования сотрудников полиции в Новосибирске "Камаз" с, предположительно, нетрезвым водителем совершил пять столкновений с другими автомобилями, никто не пострадал, сообщает ГУМВД по Новосибирской области. По данным главка, около полудня в дежурную часть поступила информация о "Камазе" под управлением водителя с признаками опьянения. Экипажи ДПС обнаружили грузовик на Дмитровском мосту. На неоднократные требования сотрудников полиции водитель не отреагировал, было организовано преследование. "В результате преследования автомобиль "Камаз" был задержан в Ленинском районе. Нарушителем оказался мужчина 1995 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - рассказали в полиции. По данным ГУМВД, уходя от погони, "Камаз" совершил пять столкновений с автомобилями. В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составили административные протоколы. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
https://ria.ru/20230412/dtp-1864670905.html
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происшествия, авто, новосибирск, новосибирская область, россия, дтп
Происшествия, Авто, Новосибирск, Новосибирская область, Россия, ДТП
В Новосибирске нетрезвый водитель "Камаза" совершил пять ДТП

В Новосибирске нетрезвый водитель "Камаза" совершил пять ДТП, уходя от погони

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Уходивший от преследования сотрудников полиции в Новосибирске "Камаз" с, предположительно, нетрезвым водителем совершил пять столкновений с другими автомобилями, никто не пострадал, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
По данным главка, около полудня в дежурную часть поступила информация о "Камазе" под управлением водителя с признаками опьянения. Экипажи ДПС обнаружили грузовик на Дмитровском мосту. На неоднократные требования сотрудников полиции водитель не отреагировал, было организовано преследование.
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Вчера, 09:16
"В результате преследования автомобиль "Камаз" был задержан в Ленинском районе. Нарушителем оказался мужчина 1995 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - рассказали в полиции.
По данным ГУМВД, уходя от погони, "Камаз" совершил пять столкновений с автомобилями. В результате ДТП никто не пострадал.
В отношении водителя составили административные протоколы. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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