https://ria.ru/20230412/dtp-1864795961.html

В Новосибирске нетрезвый водитель "Камаза" совершил пять ДТП

В Новосибирске нетрезвый водитель "Камаза" совершил пять ДТП - РИА Новости, 12.04.2023

В Новосибирске нетрезвый водитель "Камаза" совершил пять ДТП

Уходивший от преследования сотрудников полиции в Новосибирске "Камаз" с, предположительно, нетрезвым водителем совершил пять столкновений с другими... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:11

2023-04-12T15:11

2023-04-12T15:11

происшествия

авто

новосибирск

новосибирская область

россия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg

НОВОСИБИРСК, 12 апр – РИА Новости. Уходивший от преследования сотрудников полиции в Новосибирске "Камаз" с, предположительно, нетрезвым водителем совершил пять столкновений с другими автомобилями, никто не пострадал, сообщает ГУМВД по Новосибирской области. По данным главка, около полудня в дежурную часть поступила информация о "Камазе" под управлением водителя с признаками опьянения. Экипажи ДПС обнаружили грузовик на Дмитровском мосту. На неоднократные требования сотрудников полиции водитель не отреагировал, было организовано преследование. "В результате преследования автомобиль "Камаз" был задержан в Ленинском районе. Нарушителем оказался мужчина 1995 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - рассказали в полиции. По данным ГУМВД, уходя от погони, "Камаз" совершил пять столкновений с автомобилями. В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составили административные протоколы. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

https://ria.ru/20230412/dtp-1864670905.html

https://ria.ru/20230412/nozh-1864751673.html

новосибирск

новосибирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, новосибирск, новосибирская область, россия, дтп