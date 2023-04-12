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В Тульской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.04.2023
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09:16 12.04.2023 (обновлено: 09:29 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/dtp-1864670905.html
В Тульской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
В Тульской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.04.2023
В Тульской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Пять человек пострадали при столкновении в Тульской области двух автобусов, ехавших из Москвы, сообщили РИА Новости в областном минздраве и в областной... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T09:16
2023-04-12T09:29
происшествия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении в Тульской области двух автобусов, ехавших из Москвы, сообщили РИА Новости в областном минздраве и в областной прокуратуре."По предварительной информации, 12 апреля после 00 часов на 310-м км трассы М-4 "Дон" (платный участок) два пассажирских автобуса столкнулись, двигаясь в попутном направлении из города Москвы", - информирует прокуратура региона. Сообщается, что надзорное ведомство контролирует расследование ДТП, соблюдение прав пассажиров и принятие решения по административному материалу. В ведомстве добавили РИА Новости, что автобусы ехали в Симферополь и Борисоглебск, погибших в ДТП нет. В минздраве Тульской области уточнили РИА Новости число пострадавших. "Пострадали пять человек – трое мужчин и две женщины, они были доставлены в Ефремовскую центральную районную больницу. Двое пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой. Трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в минздраве. По данным властей, на месте ДТП работали две бригады скорой помощи.Управление ГИБДД по Тульской области сообщило, что ДТП произошло в 00.20 мск. По данным полиции, один автобус следовал по маршруту Москва - Борисоглебск, второй - по маршруту Евпатория - Москва - Севастополь.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
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происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Пять человек пострадали при столкновении двух автобусов из Москвы в Тульской области

© Фото : МЧС РоссииДТП с участием двух автобусов на трассе М–4 "Дон" в Ефремовском районе Тульской области
ДТП с участием двух автобусов на трассе М–4 Дон в Ефремовском районе Тульской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : МЧС России
ДТП с участием двух автобусов на трассе М–4 "Дон" в Ефремовском районе Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении в Тульской области двух автобусов, ехавших из Москвы, сообщили РИА Новости в областном минздраве и в областной прокуратуре.
"По предварительной информации, 12 апреля после 00 часов на 310-м км трассы М-4 "Дон" (платный участок) два пассажирских автобуса столкнулись, двигаясь в попутном направлении из города Москвы", - информирует прокуратура региона.
© Фото : МЧС РоссииДТП с участием двух автобусов на трассе М–4 "Дон" в Ефремовском районе Тульской области
ДТП с участием двух автобусов на трассе М–4 Дон в Ефремовском районе Тульской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : МЧС России
ДТП с участием двух автобусов на трассе М–4 "Дон" в Ефремовском районе Тульской области
Сообщается, что надзорное ведомство контролирует расследование ДТП, соблюдение прав пассажиров и принятие решения по административному материалу.
В ведомстве добавили РИА Новости, что автобусы ехали в Симферополь и Борисоглебск, погибших в ДТП нет.
В минздраве Тульской области уточнили РИА Новости число пострадавших. "Пострадали пять человек – трое мужчин и две женщины, они были доставлены в Ефремовскую центральную районную больницу. Двое пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой. Трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в минздраве.
По данным властей, на месте ДТП работали две бригады скорой помощи.
Управление ГИБДД по Тульской области сообщило, что ДТП произошло в 00.20 мск. По данным полиции, один автобус следовал по маршруту Москва - Борисоглебск, второй - по маршруту Евпатория - Москва - Севастополь.
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