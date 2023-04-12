https://ria.ru/20230412/dtp-1864670905.html

В Тульской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

В Тульской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.04.2023

В Тульской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Пять человек пострадали при столкновении в Тульской области двух автобусов, ехавших из Москвы, сообщили РИА Новости в областном минздраве и в областной... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:16

2023-04-12T09:16

2023-04-12T09:29

происшествия

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении в Тульской области двух автобусов, ехавших из Москвы, сообщили РИА Новости в областном минздраве и в областной прокуратуре."По предварительной информации, 12 апреля после 00 часов на 310-м км трассы М-4 "Дон" (платный участок) два пассажирских автобуса столкнулись, двигаясь в попутном направлении из города Москвы", - информирует прокуратура региона. Сообщается, что надзорное ведомство контролирует расследование ДТП, соблюдение прав пассажиров и принятие решения по административному материалу. В ведомстве добавили РИА Новости, что автобусы ехали в Симферополь и Борисоглебск, погибших в ДТП нет. В минздраве Тульской области уточнили РИА Новости число пострадавших. "Пострадали пять человек – трое мужчин и две женщины, они были доставлены в Ефремовскую центральную районную больницу. Двое пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой. Трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сообщили в минздраве. По данным властей, на месте ДТП работали две бригады скорой помощи.Управление ГИБДД по Тульской области сообщило, что ДТП произошло в 00.20 мск. По данным полиции, один автобус следовал по маршруту Москва - Борисоглебск, второй - по маршруту Евпатория - Москва - Севастополь.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

тульская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тульская область