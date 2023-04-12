https://ria.ru/20230412/dostup-1864689108.html

Россия решает вопрос консульского доступа к Гершковичу, заявил Рябков

Россия решает вопрос консульского доступа к Гершковичу, заявил Рябков - РИА Новости, 12.04.2023

Россия решает вопрос консульского доступа к Гершковичу, заявил Рябков

Вопрос консульского доступа к американскому журналисту Эвану Гершковичу находится на рассмотрении, Москва не приемлет попыток прессинга США по этой теме, заявил РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:08

2023-04-12T10:08

2023-04-12T10:10

россия

москва

сша

эван гершкович

сергей рябков

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вопрос консульского доступа к американскому журналисту Эвану Гершковичу находится на рассмотрении, Москва не приемлет попыток прессинга США по этой теме, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопрос этот на рассмотрении", - сказал он журналистам.Россия в вопросе консульского доступа действует в соответствии со своими законами, указал дипломат, с учетом соответствующих положений консульской конвенции, а также руководствуется имеющейся в этой области практикой."Никаких попыток прессинга мы не приемлем, и для нас не имеет значения, какой статус так называемый этому лицу присваивается в Вашингтоне. Будем действовать, сообразуясь с нашими собственными внутренними потребностями, нормами, законодательными актами, применимыми к этой ситуации, не более того", - подчеркнул Рябков.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".

https://ria.ru/20230411/kontakty-1864615470.html

https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864594285.html

россия

москва

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, сша, эван гершкович, сергей рябков, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)