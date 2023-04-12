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Россия решает вопрос консульского доступа к Гершковичу, заявил Рябков - РИА Новости, 12.04.2023
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10:08 12.04.2023 (обновлено: 10:10 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/dostup-1864689108.html
Россия решает вопрос консульского доступа к Гершковичу, заявил Рябков
Россия решает вопрос консульского доступа к Гершковичу, заявил Рябков - РИА Новости, 12.04.2023
Россия решает вопрос консульского доступа к Гершковичу, заявил Рябков
Вопрос консульского доступа к американскому журналисту Эвану Гершковичу находится на рассмотрении, Москва не приемлет попыток прессинга США по этой теме, заявил РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:08
2023-04-12T10:10
россия
москва
сша
эван гершкович
сергей рябков
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вопрос консульского доступа к американскому журналисту Эвану Гершковичу находится на рассмотрении, Москва не приемлет попыток прессинга США по этой теме, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопрос этот на рассмотрении", - сказал он журналистам.Россия в вопросе консульского доступа действует в соответствии со своими законами, указал дипломат, с учетом соответствующих положений консульской конвенции, а также руководствуется имеющейся в этой области практикой."Никаких попыток прессинга мы не приемлем, и для нас не имеет значения, какой статус так называемый этому лицу присваивается в Вашингтоне. Будем действовать, сообразуясь с нашими собственными внутренними потребностями, нормами, законодательными актами, применимыми к этой ситуации, не более того", - подчеркнул Рябков.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
https://ria.ru/20230411/kontakty-1864615470.html
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россия, москва, сша, эван гершкович, сергей рябков, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Москва, США, Эван Гершкович, Сергей Рябков, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Россия решает вопрос консульского доступа к Гершковичу, заявил Рябков

Рябков заявил, что Москва не приемлет попыток прессинга США по теме задержания Гершковича

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вопрос консульского доступа к американскому журналисту Эвану Гершковичу находится на рассмотрении, Москва не приемлет попыток прессинга США по этой теме, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вопрос этот на рассмотрении", - сказал он журналистам.
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Россия в вопросе консульского доступа действует в соответствии со своими законами, указал дипломат, с учетом соответствующих положений консульской конвенции, а также руководствуется имеющейся в этой области практикой.
"Никаких попыток прессинга мы не приемлем, и для нас не имеет значения, какой статус так называемый этому лицу присваивается в Вашингтоне. Будем действовать, сообразуясь с нашими собственными внутренними потребностями, нормами, законодательными актами, применимыми к этой ситуации, не более того", - подчеркнул Рябков.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
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РоссияМоскваСШАЭван ГершковичСергей РябковДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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