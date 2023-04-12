https://ria.ru/20230412/donetsk-1864840514.html
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов - РИА Новости, 12.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Украинские войска в 16.20 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в своем... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:44
2023-04-12T16:44
2023-04-12T16:44
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863814405_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_2fc0f242ce8aad8eb015e0f2bc402c6a.jpg
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 мск обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863814405_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8f41bc87823bed2e485cda9eafd2ae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Власти ДНР: украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов "натовского" калибра