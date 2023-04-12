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Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда - РИА Новости, 12.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда
Украинские войска в 13.40 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:07
2023-04-12T14:07
2023-04-12T14:07
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.40 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html
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донецк, петровский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда