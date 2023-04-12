https://ria.ru/20230412/donetsk-1864775891.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда - РИА Новости, 12.04.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще четыре снаряда

Украинские войска в 13.40 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:07

2023-04-12T14:07

2023-04-12T14:07

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d44204dd7028b18f5e63fcea0bab97.jpg

ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.40 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, петровский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия