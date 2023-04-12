Рейтинг@Mail.ru
МИД не исключил намеренного вброса документов Пентагона для дезинформации - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 12.04.2023 (обновлено: 10:38 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/dokumenty-1864691833.html
МИД не исключил намеренного вброса документов Пентагона для дезинформации
МИД не исключил намеренного вброса документов Пентагона для дезинформации - РИА Новости, 12.04.2023
МИД не исключил намеренного вброса документов Пентагона для дезинформации
У Москвы нет позиции по теме утечки документов Пентагона, но не исключен намеренный вброс для дезинформации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:18
2023-04-12T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
сша
сергей рябков
нато
пентагон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. У Москвы нет позиции по теме утечки документов Пентагона, но не исключен намеренный вброс для дезинформации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Поскольку США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут гибридную войну против нас, возможны такие приемы, чтобы противника, то есть РФ, ввести в заблуждение. Я ничего не утверждаю, но допускаю, что разного рода сценарии здесь мыслимы", - отметил замминистра. Наверное, специалисты лучше разбираются в том, насколько это может соответствовать действительности, отметил Рябков.Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сергей рябков, нато, пентагон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Сергей Рябков, НАТО, Пентагон, Украина
МИД не исключил намеренного вброса документов Пентагона для дезинформации

Замглавы МИД Рябков не исключил намеренного вброса документов Пентагона для дезинформации

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. У Москвы нет позиции по теме утечки документов Пентагона, но не исключен намеренный вброс для дезинформации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"У нас нет позиции. Наверное, кому-то интересно посмотреть эти документы, если это вообще документы, может быть, это фейк, целенаправленный вброс", - сказал Рябков журналистам.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли после пресс-конференции в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Утечки из Пентагона: Зеленский под колпаком, ЧВК под носом у США
Вчера, 08:00
"Поскольку США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут гибридную войну против нас, возможны такие приемы, чтобы противника, то есть РФ, ввести в заблуждение. Я ничего не утверждаю, но допускаю, что разного рода сценарии здесь мыслимы", - отметил замминистра.
Наверное, специалисты лучше разбираются в том, насколько это может соответствовать действительности, отметил Рябков.
«
"Раньше были ситуации, мы о них помним, когда аутентичные документы попадали в открытый доступ. Это факт. Насколько нынешний шум и публикации имеют под собой реальное основание, для меня лично открытый вопрос", - подчеркнул он.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Танки ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Направления "слиты". Куда обрушится первый удар группировки ВСУ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАСергей РябковНАТОПентагонУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала