https://ria.ru/20230412/dokumenty-1864691833.html
МИД не исключил намеренного вброса документов Пентагона для дезинформации
МИД не исключил намеренного вброса документов Пентагона для дезинформации - РИА Новости, 12.04.2023
МИД не исключил намеренного вброса документов Пентагона для дезинформации
У Москвы нет позиции по теме утечки документов Пентагона, но не исключен намеренный вброс для дезинформации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:18
2023-04-12T10:18
2023-04-12T10:38
специальная военная операция на украине
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сергей рябков
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украина
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. У Москвы нет позиции по теме утечки документов Пентагона, но не исключен намеренный вброс для дезинформации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Поскольку США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут гибридную войну против нас, возможны такие приемы, чтобы противника, то есть РФ, ввести в заблуждение. Я ничего не утверждаю, но допускаю, что разного рода сценарии здесь мыслимы", - отметил замминистра. Наверное, специалисты лучше разбираются в том, насколько это может соответствовать действительности, отметил Рябков.Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сергей рябков, нато, пентагон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Сергей Рябков, НАТО, Пентагон, Украина
МИД не исключил намеренного вброса документов Пентагона для дезинформации
Замглавы МИД Рябков не исключил намеренного вброса документов Пентагона для дезинформации
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. У Москвы нет позиции по теме утечки документов Пентагона, но не исключен намеренный вброс для дезинформации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"У нас нет позиции. Наверное, кому-то интересно посмотреть эти документы, если это вообще документы, может быть, это фейк, целенаправленный вброс", - сказал Рябков журналистам.
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"Поскольку США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут гибридную войну против нас, возможны такие приемы, чтобы противника, то есть РФ, ввести в заблуждение. Я ничего не утверждаю, но допускаю, что разного рода сценарии здесь мыслимы", - отметил замминистра.
Наверное, специалисты лучше разбираются в том, насколько это может соответствовать действительности, отметил Рябков.
«
"Раньше были ситуации, мы о них помним, когда аутентичные документы попадали в открытый доступ. Это факт. Насколько нынешний шум и публикации имеют под собой реальное основание, для меня лично открытый вопрос", - подчеркнул он.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
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