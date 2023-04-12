https://ria.ru/20230412/dokumenty-1864691833.html

МИД не исключил намеренного вброса документов Пентагона для дезинформации

МИД не исключил намеренного вброса документов Пентагона для дезинформации - РИА Новости, 12.04.2023

МИД не исключил намеренного вброса документов Пентагона для дезинформации

У Москвы нет позиции по теме утечки документов Пентагона, но не исключен намеренный вброс для дезинформации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:18

2023-04-12T10:18

2023-04-12T10:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. У Москвы нет позиции по теме утечки документов Пентагона, но не исключен намеренный вброс для дезинформации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Поскольку США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут гибридную войну против нас, возможны такие приемы, чтобы противника, то есть РФ, ввести в заблуждение. Я ничего не утверждаю, но допускаю, что разного рода сценарии здесь мыслимы", - отметил замминистра. Наверное, специалисты лучше разбираются в том, насколько это может соответствовать действительности, отметил Рябков.Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, сергей рябков, нато, пентагон, украина