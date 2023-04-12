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Комитет Госдумы поддержал проект о дактилоскопии добровольцев - РИА Новости, 12.04.2023
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12:36 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/dobrovoltsy-1864745538.html
Комитет Госдумы поддержал проект о дактилоскопии добровольцев
Комитет Госдумы поддержал проект о дактилоскопии добровольцев - РИА Новости, 12.04.2023
Комитет Госдумы поддержал проект о дактилоскопии добровольцев
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять во втором чтении законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев, сообщил глава комитета Андрей... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:36
2023-04-12T12:36
общество
андрей картаполов
россия
госдума рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять во втором чтении законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев, сообщил глава комитета Андрей Картаполов (ЕР). Госдума в марте приняла в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с вооруженными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ. "Так, в ходе заседания приняли решение рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении законопроекты: - об обязательной дактилической регистрации граждан, пребывающих в добровольческих формированиях", - написал Картаполов в своем телеграм-канале.
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общество, андрей картаполов, россия, госдума рф, вооруженные силы рф
Общество, Андрей Картаполов, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Комитет Госдумы поддержал проект о дактилоскопии добровольцев

Картаполов: комитет Госдумы по обороне поддержал проект о дактилоскопии добровольцев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДактилоскопическая лаборатория
Дактилоскопическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дактилоскопическая лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять во втором чтении законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев, сообщил глава комитета Андрей Картаполов (ЕР).
Госдума в марте приняла в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с вооруженными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ.
"Так, в ходе заседания приняли решение рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении законопроекты: - об обязательной дактилической регистрации граждан, пребывающих в добровольческих формированиях", - написал Картаполов в своем телеграм-канале.
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ОбществоАндрей КартаполовРоссияГосдума РФВооруженные силы РФ
 
 
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