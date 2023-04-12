https://ria.ru/20230412/dobrovoltsy-1864745538.html

Комитет Госдумы поддержал проект о дактилоскопии добровольцев

Комитет Госдумы поддержал проект о дактилоскопии добровольцев - РИА Новости, 12.04.2023

Комитет Госдумы поддержал проект о дактилоскопии добровольцев

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять во втором чтении законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев, сообщил глава комитета Андрей... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:36

2023-04-12T12:36

2023-04-12T12:36

общество

андрей картаполов

россия

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять во втором чтении законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев, сообщил глава комитета Андрей Картаполов (ЕР). Госдума в марте приняла в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с вооруженными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ. "Так, в ходе заседания приняли решение рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении законопроекты: - об обязательной дактилической регистрации граждан, пребывающих в добровольческих формированиях", - написал Картаполов в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20221227/daktiloskopiya-1841785737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, андрей картаполов, россия, госдума рф, вооруженные силы рф