https://ria.ru/20230412/dobrovoltsy-1864745538.html
Комитет Госдумы поддержал проект о дактилоскопии добровольцев
Комитет Госдумы поддержал проект о дактилоскопии добровольцев - РИА Новости, 12.04.2023
Комитет Госдумы поддержал проект о дактилоскопии добровольцев
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять во втором чтении законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев, сообщил глава комитета Андрей... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:36
2023-04-12T12:36
2023-04-12T12:36
общество
андрей картаполов
россия
госдума рф
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151820/93/1518209363_0:0:2446:1376_1920x0_80_0_0_243e29be23a63986bef467cdb20291b3.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять во втором чтении законопроект об обязательной дактилоскопии добровольцев, сообщил глава комитета Андрей Картаполов (ЕР). Госдума в марте приняла в первом чтении законопроект об обязательной дактилоскопии граждан, заключивших контракт с вооруженными силами и выполняющих задачи, в том числе за пределами РФ. "Так, в ходе заседания приняли решение рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении законопроекты: - об обязательной дактилической регистрации граждан, пребывающих в добровольческих формированиях", - написал Картаполов в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20221227/daktiloskopiya-1841785737.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151820/93/1518209363_65:0:2364:1724_1920x0_80_0_0_61876e6e2441c0f7f95f5396c65d2ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей картаполов, россия, госдума рф, вооруженные силы рф
Общество, Андрей Картаполов, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Комитет Госдумы поддержал проект о дактилоскопии добровольцев
Картаполов: комитет Госдумы по обороне поддержал проект о дактилоскопии добровольцев