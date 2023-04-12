https://ria.ru/20230412/deyatelnost-1864756444.html
Комиссия пояснила, почему США свернули работу лабораторий на Украине
Комиссия пояснила, почему США свернули работу лабораторий на Украине - РИА Новости, 12.04.2023
Комиссия пояснила, почему США свернули работу лабораторий на Украине
США были вынуждены свернуть свою биологическую деятельность на Украине только благодаря спецоперации, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:06
2023-04-12T13:06
2023-04-12T13:22
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в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США были вынуждены свернуть свою биологическую деятельность на Украине только благодаря спецоперации, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине."Только благодаря специальной военной операции на Украине США вынуждены были в срочном порядке сворачивать и вывозить в другие страны и регионы оборудование, биообразцы, другие свидетельства, подтверждающие опасный и не соответствующий международным обязательствам США характер своей военно-биологической деятельности на Украине", - говорится в документе.Авторы отмечают, что скорый процесс сворачивания программ "укрепляет понимание того, что США хотели и дальше скрывать от общества (видимо, и в своей стране) истинные цели и природу такой своей деятельности".
https://ria.ru/20230322/epidemii-1859729191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире
Комиссия пояснила, почему США свернули работу лабораторий на Украине
Комиссия: США были вынуждены свернуть биологическую деятельность только из-за СВО
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США были вынуждены свернуть свою биологическую деятельность на Украине только благодаря спецоперации, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
"Только благодаря специальной военной операции на Украине США вынуждены были в срочном порядке сворачивать и вывозить в другие страны и регионы оборудование, биообразцы, другие свидетельства, подтверждающие опасный и не соответствующий международным обязательствам США характер своей военно-биологической деятельности на Украине", - говорится в документе.
Авторы отмечают, что скорый процесс сворачивания программ "укрепляет понимание того, что США хотели и дальше скрывать от общества (видимо, и в своей стране) истинные цели и природу такой своей деятельности".
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