Рейтинг@Mail.ru
Комиссия пояснила, почему США свернули работу лабораторий на Украине - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 12.04.2023 (обновлено: 13:22 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/deyatelnost-1864756444.html
Комиссия пояснила, почему США свернули работу лабораторий на Украине
Комиссия пояснила, почему США свернули работу лабораторий на Украине - РИА Новости, 12.04.2023
Комиссия пояснила, почему США свернули работу лабораторий на Украине
США были вынуждены свернуть свою биологическую деятельность на Украине только благодаря спецоперации, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:06
2023-04-12T13:22
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600766021_0:264:2380:1603_1920x0_80_0_0_db5fb75645414bac46b915d9dc4e7efa.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США были вынуждены свернуть свою биологическую деятельность на Украине только благодаря спецоперации, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине."Только благодаря специальной военной операции на Украине США вынуждены были в срочном порядке сворачивать и вывозить в другие страны и регионы оборудование, биообразцы, другие свидетельства, подтверждающие опасный и не соответствующий международным обязательствам США характер своей военно-биологической деятельности на Украине", - говорится в документе.Авторы отмечают, что скорый процесс сворачивания программ "укрепляет понимание того, что США хотели и дальше скрывать от общества (видимо, и в своей стране) истинные цели и природу такой своей деятельности".
https://ria.ru/20230322/epidemii-1859729191.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600766021_41:0:2380:1754_1920x0_80_0_0_f7ba2744eb74dd23195444e2c3f7b96c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, в мире
США, Украина, В мире
Комиссия пояснила, почему США свернули работу лабораторий на Украине

Комиссия: США были вынуждены свернуть биологическую деятельность только из-за СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗнак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США были вынуждены свернуть свою биологическую деятельность на Украине только благодаря спецоперации, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
"Только благодаря специальной военной операции на Украине США вынуждены были в срочном порядке сворачивать и вывозить в другие страны и регионы оборудование, биообразцы, другие свидетельства, подтверждающие опасный и не соответствующий международным обязательствам США характер своей военно-биологической деятельности на Украине", - говорится в документе.
Авторы отмечают, что скорый процесс сворачивания программ "укрепляет понимание того, что США хотели и дальше скрывать от общества (видимо, и в своей стране) истинные цели и природу такой своей деятельности".
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Лаборатории США позволяют управлять эпидемиями, заявила Яровая
22 марта, 11:48
 
СШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала