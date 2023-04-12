https://ria.ru/20230412/dengi-1864865463.html

Журналист из США призвал не вооружать Киев и отдать деньги американцам

Журналист из США призвал не вооружать Киев и отдать деньги американцам - РИА Новости, 12.04.2023

Журналист из США призвал не вооружать Киев и отдать деньги американцам

Американское общество не поддержало бы нынешнюю политику Вашингтона по эскалации на Украине путем поставок оружия киевскому режиму, если бы знало, что... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:37

2023-04-12T17:37

2023-04-12T19:42

в мире

сша

донецк

чак шумер

джулиан ассанж

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

wikileaks

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Американское общество не поддержало бы нынешнюю политику Вашингтона по эскалации на Украине путем поставок оружия киевскому режиму, если бы знало, что происходит в зоне конфликта, поскольку доходы от продажи вооружений получают компании из оружейного лобби, в то время как многие граждане США лишены жилья, образования, здравоохранения, заявил в интервью РИА Новости известный американский радиоведущий, политический сатирик и антивоенный активист Ренди Кредико, приехавший в Донецк. Он убежден, что эскалация украинского конфликта выгодна западному ВПК и его лоббистам в конгрессе - они хотят довести эскалацию до максимума, игнорируя опасность ядерной войны. "Зачем они это делают? Потому что они хотят войны. Они поддерживают то, что на самом деле является прокси-войной. США хотят эскалации этой войны, не прибегая к ядерному оружию. Проблема в том, что эскалация войны здесь (в Донбассе – ред.) ускоряет "часы судного дня" до полуночи (приближает угрозу ядерной войны к 100% - ред.). Как гражданин США я люблю свой народ и не хочу ядерной войны", - сказал Кредико. Ранее он заявлял РИА Новости, что, приехав в Донецк, убедился, что американские СМИ представляют своей аудитории однобокую картину происходящего, совершенно не показывая, что украинские войска бьют по гражданским объектам в Донецке с целью терроризировать мирное население. По его словам, если бы общественность США знала, что происходит на самом деле, она бы была бы категорически против поддержки эскалации этой войны. "Это не в интересах американского народа… Этого хотят те, чей бизнес - война. Когда ваш бизнес - продавать оружие, производить HIMARS, или Bradley, или танки Abrams или что-то еще - если это ваш бизнес, вам нужно найти покупателя... Вина лежит на конгрессе. Потому что они владеют конгрессом, эти крупные производители оружия. Они есть в каждом округе - у каждого конгрессмена в округе есть военное производство. Так что это очень сложно. Даже самые прогрессивные поддерживают этот конфликт", - сказал Ренди. При этом в обществе, по его оценке, "антивоенные настроения растут", и он ожидает, что они продолжат расти, поскольку многие граждане США лишены элементарной социальной поддержки на фоне увеличения расходов на военную поддержку киевского режима. "Мы потратили более 120 миллиардов долларов, по крайней мере только США, на эту страну, в то время как в нашей стране миллионы людей, которые живут на улицах, люди, дети, которые не имеют одежды, не имеют домов, не получают образования, у нас нет здравоохранения для всех... Эти деньги должны быть использованы для социальных нужд в США", - резюмировал Кредико. Ренди (Рандольф) Кредико известен сатирическими шоу на политические темы, часто антивоенного характера. Он неоднократно пытался участвовать в выборах, но проигрывал на этапе праймериз: в 2010 году за сенатское место против Чака Шумера, в 2013 – получил на праймериз на выборах мэра Нью-Йорка 2% голосов сторонников Демократической партии, в 2014 году стал третьим на праймериз демократов, не сумев обойти действующего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Как радиоведущий в своем шоу Кредико брал интервью у Джулиана Ассанжа, кроме того Кредико фигурировал в расследовании об утечке через Wikileaks переписки главы избирательного штаба Хиллари Клинтон - Джона Подесты, что власти США пытались представить часть "российского вмешательства" в американские выборы.

https://ria.ru/20230223/podryv-1854056366.html

https://ria.ru/20230412/ssha-1864818738.html

сша

донецк

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, донецк, чак шумер, джулиан ассанж, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), wikileaks