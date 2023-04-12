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Российские молодые ученые обменялись опытом с белорусскими студентами

Российские молодые ученые обменялись опытом с белорусскими студентами - РИА Новости, 12.04.2023

Российские молодые ученые обменялись опытом с белорусскими студентами

Молодые ученые из Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого приняли участие в декаде студенческой науки в Белорусском... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T14:00

2023-04-12T14:00

2023-04-12T14:34

год педагога и наставника

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Молодые ученые из Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого приняли участие в декаде студенческой науки в Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка. Декада открылась 12 апреля и продлится до 21 апреля. Мероприятие проводится для обмена опытом и научными разработками в сфере педагогики и наставничества среди студентов, сообщили в управлении по связям с общественностью ТГПУ.Во время декады пройдет ряд крупных международных мероприятий, к которым подключатся студенты и молодые ученые ТГПУ им. Л.Н. Толстого. В первый день, 12 апреля, стартует масштабный форум "Студенческая наука – инновационный потенциал будущего", включающий 11 научно-практических конференций, конкурсы и марафоны. Данные форматы организуются в рамках тесного и плодотворного партнерства, которое развивается у двух вузов уже давно, а также обмена опытом и новыми практиками в преподавании.12 апреля в рамках первой конференции "Социально–гуманитарные науки в профессиональном становлении педагога" на базе исторического факультета БГПУ выступил магистрант ТГПУ им. Л.Н. Толстого Гришин Кирилл с темой "Геймификация событий Второй мировой войны и проблемы исторической памяти". Все доклады в рамках конференции были посвящены вопросам социализации детей и подростков в контексте исследований будущих педагогов, а также профессионального становления будущего наставника.Молодые исследователи ТГПУ им. Л.Н. Толстого также в рамках декады поделятся опытом исследований в области биогеохимии и создания стартапов на их основе. Так, 13 апреля Ольга Прокудина, лаборант Центра технологического превосходства ТГПУ им. Л.Н. Толстого расскажет белорусским студентам о том, как бактерии могут спасти человечество от голода. А 17 апреля пройдет питчинг о тонкостях запуска стартапов, где спикерами выступят Артем Петров и Анастасия Третьякова, которые в 2022 году открыли свои первые инновационные микропредприятия благодаря поддержке университета.18 апреля на факультете начального образования БГПУ им. М. Танка состоится VII Международная студенческая научно–практическая конференция "Современные тенденции развития начального образования". В ней также примут участие студенты 5-го курса ТГПУ им. Л.Н. Толстого, выступив с докладами об успешном внедрении цифровых технологий на уроках в начальной школе.Плодотворное сотрудничество и взаимная готовность на его укрепление связывает российский и белорусский университеты. На протяжении долгих лет вузы–партнеры организуют мероприятия для обмена педагогическим и научным опытом, а также развивают академическую мобильность.Так, в 2023 году намечены новые векторы сотрудничества. Одним из важных направлений работы будет создание белорусско-российского ресурсного центра по научно-методическому сопровождению деятельности педагогических классов. Качественная и актуальная подготовка будущих учителей в общеобразовательных учреждениях – задача, которая решается в педагогических вузах Союзного государства.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор