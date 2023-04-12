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Российские молодые ученые обменялись опытом с белорусскими студентами
Российские молодые ученые обменялись опытом с белорусскими студентами - РИА Новости, 12.04.2023
Российские молодые ученые обменялись опытом с белорусскими студентами
Молодые ученые из Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого приняли участие в декаде студенческой науки в Белорусском... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:00
2023-04-12T14:00
2023-04-12T14:34
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Молодые ученые из Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого приняли участие в декаде студенческой науки в Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка. Декада открылась 12 апреля и продлится до 21 апреля. Мероприятие проводится для обмена опытом и научными разработками в сфере педагогики и наставничества среди студентов, сообщили в управлении по связям с общественностью ТГПУ.Во время декады пройдет ряд крупных международных мероприятий, к которым подключатся студенты и молодые ученые ТГПУ им. Л.Н. Толстого. В первый день, 12 апреля, стартует масштабный форум "Студенческая наука – инновационный потенциал будущего", включающий 11 научно-практических конференций, конкурсы и марафоны. Данные форматы организуются в рамках тесного и плодотворного партнерства, которое развивается у двух вузов уже давно, а также обмена опытом и новыми практиками в преподавании.12 апреля в рамках первой конференции "Социально–гуманитарные науки в профессиональном становлении педагога" на базе исторического факультета БГПУ выступил магистрант ТГПУ им. Л.Н. Толстого Гришин Кирилл с темой "Геймификация событий Второй мировой войны и проблемы исторической памяти". Все доклады в рамках конференции были посвящены вопросам социализации детей и подростков в контексте исследований будущих педагогов, а также профессионального становления будущего наставника.Молодые исследователи ТГПУ им. Л.Н. Толстого также в рамках декады поделятся опытом исследований в области биогеохимии и создания стартапов на их основе. Так, 13 апреля Ольга Прокудина, лаборант Центра технологического превосходства ТГПУ им. Л.Н. Толстого расскажет белорусским студентам о том, как бактерии могут спасти человечество от голода. А 17 апреля пройдет питчинг о тонкостях запуска стартапов, где спикерами выступят Артем Петров и Анастасия Третьякова, которые в 2022 году открыли свои первые инновационные микропредприятия благодаря поддержке университета.18 апреля на факультете начального образования БГПУ им. М. Танка состоится VII Международная студенческая научно–практическая конференция "Современные тенденции развития начального образования". В ней также примут участие студенты 5-го курса ТГПУ им. Л.Н. Толстого, выступив с докладами об успешном внедрении цифровых технологий на уроках в начальной школе.Плодотворное сотрудничество и взаимная готовность на его укрепление связывает российский и белорусский университеты. На протяжении долгих лет вузы–партнеры организуют мероприятия для обмена педагогическим и научным опытом, а также развивают академическую мобильность.Так, в 2023 году намечены новые векторы сотрудничества. Одним из важных направлений работы будет создание белорусско-российского ресурсного центра по научно-методическому сопровождению деятельности педагогических классов. Качественная и актуальная подготовка будущих учителей в общеобразовательных учреждениях – задача, которая решается в педагогических вузах Союзного государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Молодые ученые из Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого приняли участие в декаде студенческой науки в Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка. Декада открылась 12 апреля и продлится до 21 апреля. Мероприятие проводится для обмена опытом и научными разработками в сфере педагогики и наставничества среди студентов, сообщили в управлении по связям с общественностью ТГПУ.
Во время декады пройдет ряд крупных международных мероприятий, к которым подключатся студенты и молодые ученые ТГПУ им. Л.Н. Толстого. В первый день, 12 апреля, стартует масштабный форум "Студенческая наука – инновационный потенциал будущего", включающий 11 научно-практических конференций, конкурсы и марафоны. Данные форматы организуются в рамках тесного и плодотворного партнерства, которое развивается у двух вузов уже давно, а также обмена опытом и новыми практиками в преподавании.
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"Университетская наука – важнейшая составляющая научной и инновационной сферы общества и государства. За 6 лет проведения Декада подтвердила свою эффективность и целесообразность как площадка для демонстрации исследовательского потенциала студенчества БГПУ, других учреждений образования учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования и конечно – наших зарубежных вузов-партнеров", – отметил ректор БГПУ им. М. Танка Александр Жук.
12 апреля в рамках первой конференции "Социально–гуманитарные науки в профессиональном становлении педагога" на базе исторического факультета БГПУ выступил магистрант ТГПУ им. Л.Н. Толстого Гришин Кирилл с темой "Геймификация событий Второй мировой войны и проблемы исторической памяти". Все доклады в рамках конференции были посвящены вопросам социализации детей и подростков в контексте исследований будущих педагогов, а также профессионального становления будущего наставника.
Молодые исследователи ТГПУ им. Л.Н. Толстого также в рамках декады поделятся опытом исследований в области биогеохимии и создания стартапов на их основе. Так, 13 апреля Ольга Прокудина, лаборант Центра технологического превосходства ТГПУ им. Л.Н. Толстого расскажет белорусским студентам о том, как бактерии могут спасти человечество от голода. А 17 апреля пройдет питчинг о тонкостях запуска стартапов, где спикерами выступят Артем Петров и Анастасия Третьякова, которые в 2022 году открыли свои первые инновационные микропредприятия благодаря поддержке университета.
18 апреля на факультете начального образования БГПУ им. М. Танка состоится VII Международная студенческая научно–практическая конференция "Современные тенденции развития начального образования". В ней также примут участие студенты 5-го курса ТГПУ им. Л.Н. Толстого, выступив с докладами об успешном внедрении цифровых технологий на уроках в начальной школе.
Плодотворное сотрудничество и взаимная готовность на его укрепление связывает российский и белорусский университеты. На протяжении долгих лет вузы–партнеры организуют мероприятия для обмена педагогическим и научным опытом, а также развивают академическую мобильность.
Так, в 2023 году намечены новые векторы сотрудничества. Одним из важных направлений работы будет создание белорусско-российского ресурсного центра по научно-методическому сопровождению деятельности педагогических классов. Качественная и актуальная подготовка будущих учителей в общеобразовательных учреждениях – задача, которая решается в педагогических вузах Союзного государства.