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У жителя Китая изъяли почти 1200 плюшевых Чебурашек - РИА Новости, 12.04.2023
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13:51 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/cheburashka-1864770375.html
У жителя Китая изъяли почти 1200 плюшевых Чебурашек
У жителя Китая изъяли почти 1200 плюшевых Чебурашек - РИА Новости, 12.04.2023
У жителя Китая изъяли почти 1200 плюшевых Чебурашек
Таможенники в Уссурийске изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми Чебурашками, мужчине грозит штраф, сообщает ФТС России. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:51
2023-04-12T13:51
китай
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Таможенники в Уссурийске изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми Чебурашками, мужчине грозит штраф, сообщает ФТС России. Как пояснил сам мужчина, он вез игрушки для друга, который планировал продать их на рынке. В ведомстве отметили, что права на мультгероя принадлежат "Союзмультфильму". Правообладатель потребовал привлечь злоумышленника к ответственности. "Товар изъяли. Мужчине грозит штраф", - добавили в ФТС.
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китай, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), союзмультфильм
Китай, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Союзмультфильм
У жителя Китая изъяли почти 1200 плюшевых Чебурашек

Уссурийские таможенники изъяли у жителя Китая почти 1200 плюшевых Чебурашек

© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службыПлюшевые игрушки "Чебурашка", изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске
Плюшевые игрушки Чебурашка, изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы
Плюшевые игрушки "Чебурашка", изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Таможенники в Уссурийске изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми Чебурашками, мужчине грозит штраф, сообщает ФТС России.
«
"Почти 1200 плюшевых Чебурашек нашли уссурийские таможенники у гражданина КНР. Мужчина приехал в Россию на автобусе. Внимание инспекторов привлек его багаж, состоявший из семи мешков весом по 10 килограммов каждый. Оказалось, что там находятся Чебурашки", - сообщает ФТС в телеграм-канале.
Как пояснил сам мужчина, он вез игрушки для друга, который планировал продать их на рынке.
В ведомстве отметили, что права на мультгероя принадлежат "Союзмультфильму". Правообладатель потребовал привлечь злоумышленника к ответственности.
"Товар изъяли. Мужчине грозит штраф", - добавили в ФТС.
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службыПлюшевые игрушки "Чебурашка", изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске
Плюшевые игрушки Чебурашка, изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы
Плюшевые игрушки "Чебурашка", изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске
 
КитайРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Союзмультфильм
 
 
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