У жителя Китая изъяли почти 1200 плюшевых Чебурашек
Уссурийские таможенники изъяли у жителя Китая почти 1200 плюшевых Чебурашек
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службыПлюшевые игрушки "Чебурашка", изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы
Плюшевые игрушки "Чебурашка", изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Таможенники в Уссурийске изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми Чебурашками, мужчине грозит штраф, сообщает ФТС России.
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"Почти 1200 плюшевых Чебурашек нашли уссурийские таможенники у гражданина КНР. Мужчина приехал в Россию на автобусе. Внимание инспекторов привлек его багаж, состоявший из семи мешков весом по 10 килограммов каждый. Оказалось, что там находятся Чебурашки", - сообщает ФТС в телеграм-канале.
Как пояснил сам мужчина, он вез игрушки для друга, который планировал продать их на рынке.
В ведомстве отметили, что права на мультгероя принадлежат "Союзмультфильму". Правообладатель потребовал привлечь злоумышленника к ответственности.
"Товар изъяли. Мужчине грозит штраф", - добавили в ФТС.
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службыПлюшевые игрушки "Чебурашка", изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске
© Фото : пресс-служба Федеральной таможенной службы
Плюшевые игрушки "Чебурашка", изъятые таможенниками у гражданина КНР в Уссурийске