https://ria.ru/20230412/cheburashka-1864770375.html

У жителя Китая изъяли почти 1200 плюшевых Чебурашек

У жителя Китая изъяли почти 1200 плюшевых Чебурашек - РИА Новости, 12.04.2023

У жителя Китая изъяли почти 1200 плюшевых Чебурашек

Таможенники в Уссурийске изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми Чебурашками, мужчине грозит штраф, сообщает ФТС России. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:51

2023-04-12T13:51

2023-04-12T13:51

китай

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

союзмультфильм

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Таможенники в Уссурийске изъяли у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми Чебурашками, мужчине грозит штраф, сообщает ФТС России. Как пояснил сам мужчина, он вез игрушки для друга, который планировал продать их на рынке. В ведомстве отметили, что права на мультгероя принадлежат "Союзмультфильму". Правообладатель потребовал привлечь злоумышленника к ответственности. "Товар изъяли. Мужчине грозит штраф", - добавили в ФТС.

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), союзмультфильм