Рейтинг@Mail.ru
Минфин ожидает рост ненефтегазовых доходов бюджета - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 12.04.2023 (обновлено: 18:05 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/byudzhet-1864862056.html
Минфин ожидает рост ненефтегазовых доходов бюджета
Минфин ожидает рост ненефтегазовых доходов бюджета - РИА Новости, 12.04.2023
Минфин ожидает рост ненефтегазовых доходов бюджета
Минфин РФ ожидает, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2023 года будут на уровне или даже выше прогноза, сказал журналистам замглавы... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:29
2023-04-12T18:05
экономика
россия
владимир колычев
министерство финансов рф (минфин россии)
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:239:2797:1812_1920x0_80_0_0_f99e7b0fc0299ca5589847a34f0aa81d.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минфин РФ ожидает, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2023 года будут на уровне или даже выше прогноза, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о показателях по итогам года, он ответил утвердительно.Согласно предварительной оценке Минфина, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-март сократились на 45% - до 1,635 триллиона рублей из-за снижения цены нефти и падения экспорта газа.При этом ненефтегазовые доходы составили в январе-марте 4,042 триллиона рублей и снизились на 4% преимущественно за счет с единовременного возмещения в январе 2023 года переплат налога на прибыль за предшествующие периоды.Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в 2023 году ненефтегазовые доходы запланированы на уровне 17,191 триллиона рублей.
https://ria.ru/20230123/poshliny-1846690185.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_265:243:2672:2048_1920x0_80_0_0_9282bc7595a8e907f9bc76b3efac37d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир колычев, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет
Экономика, Россия, Владимир Колычев, Министерство финансов РФ (Минфин России), Бюджет
Минфин ожидает рост ненефтегазовых доходов бюджета

Колычев: Минфин ожидает ненефтегазовые доходы бюджета на уровне или даже выше прогноза

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации
Здание Министерства финансов Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минфин РФ ожидает, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2023 года будут на уровне или даже выше прогноза, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.
«
"Что касается ненефтегазовых доходов, то мы в принципе более или менее в плане идем, то есть первый квартал был с небольшим минусом, но это просто высокая база прошлого года была. Дальше мы ожидаем, что будет существенный плюс, и выйдем на цифры, которые в законе. Может быть, даже повыше будут", - сказал замминистра.
Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о показателях по итогам года, он ответил утвердительно.
Согласно предварительной оценке Минфина, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-март сократились на 45% - до 1,635 триллиона рублей из-за снижения цены нефти и падения экспорта газа.
При этом ненефтегазовые доходы составили в январе-марте 4,042 триллиона рублей и снизились на 4% преимущественно за счет с единовременного возмещения в январе 2023 года переплат налога на прибыль за предшествующие периоды.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в 2023 году ненефтегазовые доходы запланированы на уровне 17,191 триллиона рублей.
Зерно нового урожая - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Абрамченко рассказала о доходах бюджета от зерновых пошлин
23 января, 08:59
 
ЭкономикаРоссияВладимир КолычевМинистерство финансов РФ (Минфин России)Бюджет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала