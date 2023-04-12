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Минфин ожидает рост ненефтегазовых доходов бюджета

Минфин ожидает рост ненефтегазовых доходов бюджета - РИА Новости, 12.04.2023

Минфин ожидает рост ненефтегазовых доходов бюджета

Минфин РФ ожидает, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2023 года будут на уровне или даже выше прогноза, сказал журналистам замглавы... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:29

2023-04-12T17:29

2023-04-12T18:05

экономика

россия

владимир колычев

министерство финансов рф (минфин россии)

бюджет

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минфин РФ ожидает, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2023 года будут на уровне или даже выше прогноза, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о показателях по итогам года, он ответил утвердительно.Согласно предварительной оценке Минфина, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-март сократились на 45% - до 1,635 триллиона рублей из-за снижения цены нефти и падения экспорта газа.При этом ненефтегазовые доходы составили в январе-марте 4,042 триллиона рублей и снизились на 4% преимущественно за счет с единовременного возмещения в январе 2023 года переплат налога на прибыль за предшествующие периоды.Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в 2023 году ненефтегазовые доходы запланированы на уровне 17,191 триллиона рублей.

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир колычев, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет