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Минфин ожидает рост ненефтегазовых доходов бюджета
Минфин ожидает рост ненефтегазовых доходов бюджета - РИА Новости, 12.04.2023
Минфин ожидает рост ненефтегазовых доходов бюджета
Минфин РФ ожидает, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2023 года будут на уровне или даже выше прогноза, сказал журналистам замглавы... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:29
2023-04-12T17:29
2023-04-12T18:05
экономика
россия
владимир колычев
министерство финансов рф (минфин россии)
бюджет
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минфин РФ ожидает, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2023 года будут на уровне или даже выше прогноза, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о показателях по итогам года, он ответил утвердительно.Согласно предварительной оценке Минфина, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-март сократились на 45% - до 1,635 триллиона рублей из-за снижения цены нефти и падения экспорта газа.При этом ненефтегазовые доходы составили в январе-марте 4,042 триллиона рублей и снизились на 4% преимущественно за счет с единовременного возмещения в январе 2023 года переплат налога на прибыль за предшествующие периоды.Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в 2023 году ненефтегазовые доходы запланированы на уровне 17,191 триллиона рублей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир колычев, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет
Экономика, Россия, Владимир Колычев, Министерство финансов РФ (Минфин России), Бюджет
Минфин ожидает рост ненефтегазовых доходов бюджета
Колычев: Минфин ожидает ненефтегазовые доходы бюджета на уровне или даже выше прогноза
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Минфин РФ ожидает, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2023 года будут на уровне или даже выше прогноза, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.
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"Что касается ненефтегазовых доходов, то мы в принципе более или менее в плане идем, то есть первый квартал был с небольшим минусом, но это просто высокая база прошлого года была. Дальше мы ожидаем, что будет существенный плюс, и выйдем на цифры, которые в законе. Может быть, даже повыше будут", - сказал замминистра.
Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о показателях по итогам года, он ответил утвердительно.
Согласно предварительной оценке Минфина, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-март сократились на 45% - до 1,635 триллиона рублей из-за снижения цены нефти и падения экспорта газа.
При этом ненефтегазовые доходы составили в январе-марте 4,042 триллиона рублей и снизились на 4% преимущественно за счет с единовременного возмещения в январе 2023 года переплат налога на прибыль за предшествующие периоды.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в 2023 году ненефтегазовые доходы запланированы на уровне 17,191 триллиона рублей.
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