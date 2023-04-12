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Источник: экс-московский мундеп Брюханова стала фигуранткой дела о фейках - РИА Новости, 12.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/bryukhanova-1864744264.html
Источник: экс-московский мундеп Брюханова стала фигуранткой дела о фейках
Источник: экс-московский мундеп Брюханова стала фигуранткой дела о фейках - РИА Новости, 12.04.2023
Источник: экс-московский мундеп Брюханова стала фигуранткой дела о фейках
Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова стала фигуранткой уголовного дела о фейках о Вооруженных силах России, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:32
2023-04-12T12:32
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
яблоко
госдума рф
вооруженные силы рф
москва
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова стала фигуранткой уголовного дела о фейках о Вооруженных силах России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, причиной возбуждения уголовного дела стало видео, которое она опубликовала на YouTube: Брюханова обвинила в событиях, произошедших в Буче, российскую армию, что является заведомо ложной информацией. "В настоящее время в отношении Брюхановой возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)", - сказал источник. Максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет. Анастасия Брюханова - бывший муниципальный депутат от партии "Яблоко" в московском районе Щукино. В 2021 году она выдвигалась в Госдуму, однако проиграла выборы.
https://ria.ru/20230330/moskalev-1861919160.html
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происшествия, россия, яблоко, госдума рф, вооруженные силы рф, москва
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Яблоко, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Москва
Источник: экс-московский мундеп Брюханова стала фигуранткой дела о фейках

Бывший московский муниципальный депутат Брюханова стала фигуранткой дела о фейках об армии

© Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАнастасия Брюханова
Анастасия Брюханова
© Владимир Астапкович
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Анастасия Брюханова . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова стала фигуранткой уголовного дела о фейках о Вооруженных силах России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, причиной возбуждения уголовного дела стало видео, которое она опубликовала на YouTube: Брюханова обвинила в событиях, произошедших в Буче, российскую армию, что является заведомо ложной информацией.
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"В настоящее время в отношении Брюхановой возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)", - сказал источник.
Максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет.
Анастасия Брюханова - бывший муниципальный депутат от партии "Яблоко" в московском районе Щукино. В 2021 году она выдвигалась в Госдуму, однако проиграла выборы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЯблокоГосдума РФВооруженные силы РФМосква
 
 
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