https://ria.ru/20230412/bryukhanova-1864744264.html

Источник: экс-московский мундеп Брюханова стала фигуранткой дела о фейках

Источник: экс-московский мундеп Брюханова стала фигуранткой дела о фейках - РИА Новости, 12.04.2023

Источник: экс-московский мундеп Брюханова стала фигуранткой дела о фейках

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова стала фигуранткой уголовного дела о фейках о Вооруженных силах России, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:32

2023-04-12T12:32

2023-04-12T12:32

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

яблоко

госдума рф

вооруженные силы рф

москва

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова стала фигуранткой уголовного дела о фейках о Вооруженных силах России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, причиной возбуждения уголовного дела стало видео, которое она опубликовала на YouTube: Брюханова обвинила в событиях, произошедших в Буче, российскую армию, что является заведомо ложной информацией. "В настоящее время в отношении Брюхановой возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)", - сказал источник. Максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет. Анастасия Брюханова - бывший муниципальный депутат от партии "Яблоко" в московском районе Щукино. В 2021 году она выдвигалась в Госдуму, однако проиграла выборы.

https://ria.ru/20230330/moskalev-1861919160.html

https://ria.ru/20230404/mid-1863033706.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, яблоко, госдума рф, вооруженные силы рф, москва