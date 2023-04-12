Суд в Москве заочно арестовал участника нападения на Брянскую область
Басманный суд Москвы заочно арестовал участника нападения на Брянскую область Огурцова
Басманный суд. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Огурцова, участника нападения на Брянскую область, следует из постановления, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Избрать Огурцову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - указано в тексте.
Из постановления также следует, что Огурцову заочно предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку, незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывных устройств, он объявлен в федеральный и международный розыск.
Огурцов является уроженцем Рыбинска Ярославской области.
В начале апреля Басманный суд арестовал организатора теракта – Дениса Капустина. Капустин - один из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
Росфинмониторинг внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск.
Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.