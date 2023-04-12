https://ria.ru/20230412/bronepoezd-1864647560.html

Минобороны показало боевую работу бронепоезда в зоне спецоперации

Минобороны показало боевую работу бронепоезда в зоне спецоперации - РИА Новости, 12.04.2023

Минобороны показало боевую работу бронепоезда в зоне спецоперации

Боевая работа военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне проведения спецоперации попала на видео. Кадры Минобороны есть в РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T05:01

2023-04-12T05:01

2023-04-12T10:43

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864664860_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_612a2c1d302b995a8c546ef03e43b549.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Боевая работа военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне проведения спецоперации попала на видео. Кадры Минобороны есть в распоряжении РИА Новости.В ролике показан спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы, закрытые броней до 20 миллиметров толщиной. На платформах бронепоезда в том числе размещаются вооружения, укрытия для ведения огня, различная техника. Локомотив поезда расположен в середине состава. Как пояснили в ведомстве, бронепоезд, в частности, предназначен для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями. Кроме того, поезд сопровождает воинские грузы и пассажирские поезда. Спецпоезд идет с остановками перед мостами и путепроводами. В видео демонстрируется, как на насыпи железнодорожного полотна щупами работают бойцы минно-подрывного взвода. Они проверяют не только полотно, но и пространство под путями на наличие взрывных устройств. Параллельно военнослужащие запускают беспилотник, чтобы обследовать окрестности на предмет подозрительных машин, сооружений и скопления людей. В голове бронепоезда идет железнодорожная платформа со средствами РЭБ, подавляющими радиоуправляемые взрыватели. Платформа загружена стройматериалами. В случае подрыва она примет основной удар на себя, а стройматериалы помогут восстановить путь. Основное артиллерийское вооружение поезда — две зенитных спаренных 23-миллиметровых пушки. Они могут работать как по воздушным, так и наземным целям, в том числе поражать бронированную технику противника.

https://ria.ru/20230412/razvedchiki-1864646451.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа военнослужащих бронепоезда в зоне СВО Боевая работа военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне проведения спецоперации попала на видео. Кадры Минобороны есть в распоряжении РИА Новости. В ролике показан спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы, закрытые броней до 20 миллиметров толщиной. На платформах бронепоезда в том числе размещаются вооружения, укрытия для ведения огня, различная техника. Локомотив поезда расположен в середине состава. 2023-04-12T05:01 true PT2M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность