https://ria.ru/20230412/bronepoezd-1864647560.html
Минобороны показало боевую работу бронепоезда в зоне спецоперации
Минобороны показало боевую работу бронепоезда в зоне спецоперации - РИА Новости, 12.04.2023
Минобороны показало боевую работу бронепоезда в зоне спецоперации
Боевая работа военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне проведения спецоперации попала на видео. Кадры Минобороны есть в РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T05:01
2023-04-12T05:01
2023-04-12T10:43
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Боевая работа военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне проведения спецоперации попала на видео. Кадры Минобороны есть в распоряжении РИА Новости.В ролике показан спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы, закрытые броней до 20 миллиметров толщиной. На платформах бронепоезда в том числе размещаются вооружения, укрытия для ведения огня, различная техника. Локомотив поезда расположен в середине состава. Как пояснили в ведомстве, бронепоезд, в частности, предназначен для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями. Кроме того, поезд сопровождает воинские грузы и пассажирские поезда. Спецпоезд идет с остановками перед мостами и путепроводами. В видео демонстрируется, как на насыпи железнодорожного полотна щупами работают бойцы минно-подрывного взвода. Они проверяют не только полотно, но и пространство под путями на наличие взрывных устройств. Параллельно военнослужащие запускают беспилотник, чтобы обследовать окрестности на предмет подозрительных машин, сооружений и скопления людей. В голове бронепоезда идет железнодорожная платформа со средствами РЭБ, подавляющими радиоуправляемые взрыватели. Платформа загружена стройматериалами. В случае подрыва она примет основной удар на себя, а стройматериалы помогут восстановить путь. Основное артиллерийское вооружение поезда — две зенитных спаренных 23-миллиметровых пушки. Они могут работать как по воздушным, так и наземным целям, в том числе поражать бронированную технику противника.
https://ria.ru/20230412/razvedchiki-1864646451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Боевая работа военнослужащих бронепоезда в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне проведения спецоперации попала на видео. Кадры Минобороны есть в распоряжении РИА Новости. В ролике показан спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы, закрытые броней до 20 миллиметров толщиной. На платформах бронепоезда в том числе размещаются вооружения, укрытия для ведения огня, различная техника. Локомотив поезда расположен в середине состава.
2023-04-12T05:01
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РИА Новости
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Минобороны показало боевую работу бронепоезда в зоне спецоперации
Минобороны России показало кадры боевой работы бронепоезда в зоне спецоперации
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Боевая работа военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне проведения спецоперации попала на видео. Кадры Минобороны есть в распоряжении РИА Новости.
В ролике показан спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы, закрытые броней до 20 миллиметров толщиной. На платформах бронепоезда в том числе размещаются вооружения, укрытия для ведения огня, различная техника. Локомотив поезда расположен в середине состава.
Как пояснили в ведомстве, бронепоезд, в частности, предназначен для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями. Кроме того, поезд сопровождает воинские грузы и пассажирские поезда.
Спецпоезд идет с остановками перед мостами и путепроводами. В видео демонстрируется, как на насыпи железнодорожного полотна щупами работают бойцы минно-подрывного взвода. Они проверяют не только полотно, но и пространство под путями на наличие взрывных устройств. Параллельно военнослужащие запускают беспилотник, чтобы обследовать окрестности на предмет подозрительных машин, сооружений и скопления людей.
В голове бронепоезда идет железнодорожная платформа со средствами РЭБ, подавляющими радиоуправляемые взрыватели. Платформа загружена стройматериалами. В случае подрыва она примет основной удар на себя, а стройматериалы помогут восстановить путь.
Основное артиллерийское вооружение поезда — две зенитных спаренных 23-миллиметровых пушки. Они могут работать как по воздушным, так и наземным целям, в том числе поражать бронированную технику противника.
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