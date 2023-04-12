Рейтинг@Mail.ru
Боррель перенес визит в Китай - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 12.04.2023 (обновлено: 14:02 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/borrel-1864772796.html
Боррель перенес визит в Китай
Боррель перенес визит в Китай - РИА Новости, 12.04.2023
Боррель перенес визит в Китай
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что переносит свой визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:59
2023-04-12T14:02
в мире
китай
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_03ce4b6735bc5e661a9809428f99bb11.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что переносит свой визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус. Визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Китай планировался на 13-15 апреля, сообщила ранее на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.
https://ria.ru/20230408/pekin-1863795806.html
китай
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_789d1922b53b344f48819a57e5d749d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, брюссель, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Китай, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель перенес визит в Китай

Глава дипломатии ЕС Боррель перенес визит в Китай из-за положительного теста на COVID-19

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что переносит свой визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус.
«
"Я получил положительный тест на коронавирус, и поэтому, к сожалению, вынужден отложить свой визит в Китай", - написал он в Twitter.
Визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Китай планировался на 13-15 апреля, сообщила ранее на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает в Гуанчжоу, КНР - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
С Китаем так поступать нельзя. Евросоюз совершил фатальную ошибку
8 апреля, 08:00
 
В миреКитайБрюссельЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала