https://ria.ru/20230412/borrel-1864772796.html
Боррель перенес визит в Китай
Боррель перенес визит в Китай - РИА Новости, 12.04.2023
Боррель перенес визит в Китай
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что переносит свой визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:59
2023-04-12T13:59
2023-04-12T14:02
в мире
китай
брюссель
жозеп боррель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_03ce4b6735bc5e661a9809428f99bb11.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что переносит свой визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус. Визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Китай планировался на 13-15 апреля, сообщила ранее на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.
https://ria.ru/20230408/pekin-1863795806.html
китай
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_789d1922b53b344f48819a57e5d749d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, брюссель, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Китай, Брюссель, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель перенес визит в Китай
Глава дипломатии ЕС Боррель перенес визит в Китай из-за положительного теста на COVID-19