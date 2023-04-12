https://ria.ru/20230412/borrel-1864772796.html

Боррель перенес визит в Китай

Боррель перенес визит в Китай - РИА Новости, 12.04.2023

Боррель перенес визит в Китай

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что переносит свой визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:59

2023-04-12T13:59

2023-04-12T14:02

в мире

китай

брюссель

жозеп боррель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_03ce4b6735bc5e661a9809428f99bb11.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в Twitter, что переносит свой визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус. Визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Китай планировался на 13-15 апреля, сообщила ранее на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.

https://ria.ru/20230408/pekin-1863795806.html

китай

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, брюссель, жозеп боррель, евросоюз