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СМИ: Франция заблокировала в ЕС закупку боеприпасов для Украины - РИА Новости, 12.04.2023
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14:37 12.04.2023 (обновлено: 18:01 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/boepripasy-1864785966.html
СМИ: Франция заблокировала в ЕС закупку боеприпасов для Украины
СМИ: Франция заблокировала в ЕС закупку боеприпасов для Украины - РИА Новости, 12.04.2023
СМИ: Франция заблокировала в ЕС закупку боеприпасов для Украины
Франция блокирует требующее единогласности решение Европейского союза о финансировании поставок боеприпасов на Украину, сообщает польское агентство РАР со... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:37
2023-04-12T18:01
украина
франция
евросоюз
в мире
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ВАРШАВА, 12 апр — РИА Новости. Франция блокирует требующее единогласности решение Европейского союза о финансировании поставок боеприпасов на Украину, сообщает польское агентство РАР со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах ЕС. "Она (Франция. — Прим. ред.) хочет среди прочего, чтобы рефинансирование было возможно не только в случае боеприпасов, но и ракет, даже в ситуации, когда Украина таких ракет не просит", — говорится в публикации. Речь идет о плане, согласованном на мартовском саммите Евросоюза. Тогда страны ЕС договорились выделить на закупки боеприпасов для Киева (прежде всего крупнокалиберных артиллерийских снарядов) два миллиарда евро из Европейского фонда мира. Половину этой суммы предполагалось направить на возмещение поставок со складов государств — членов ЕС. Но сейчас на этих складах снарядов недостаточно, поэтому появилось предложение о закупках за пределами союза. "Против этого выступила Франция", — говорится в сообщении. Еще одной серьезной проблемой агентство называет распределение второго миллиарда евро, который предназначается для совместных заказов боеприпасов у европейской промышленности, то есть в Польше, Франции и Германии. "Французы перед пасхальными праздниками заблокировали решение ЕС о втором миллиарде евро. В проекте было указано, что боеприпасы должны быть возмещены только в зависимости от спроса, предъявляемого Украиной. Париж, однако, хочет без объяснения причин вычеркнуть эту запись", — отмечается в статье. По мнению источников РАР, за решением Франции может скрываться лоббирование оружейных компаний. "Речь идет о создании механизма принудительного заказа определенного снаряжения, в котором украинская сторона может фактически не нуждаться", — пишет агентство. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230412/uran-1864656541.html
https://ria.ru/20230404/postavki-1863023417.html
https://ria.ru/20230406/boepripasy-1863355458.html
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украина, франция, евросоюз, в мире
Украина, Франция, Евросоюз, В мире
СМИ: Франция заблокировала в ЕС закупку боеприпасов для Украины

РАР: Франция заблокировала решение ЕС о закупке боеприпасов для Украины на миллиард евро

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 апр — РИА Новости. Франция блокирует требующее единогласности решение Европейского союза о финансировании поставок боеприпасов на Украину, сообщает польское агентство РАР со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах ЕС.
"Она (Франция. — Прим. ред.) хочет среди прочего, чтобы рефинансирование было возможно не только в случае боеприпасов, но и ракет, даже в ситуации, когда Украина таких ракет не просит", — говорится в публикации.
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Речь идет о плане, согласованном на мартовском саммите Евросоюза. Тогда страны ЕС договорились выделить на закупки боеприпасов для Киева (прежде всего крупнокалиберных артиллерийских снарядов) два миллиарда евро из Европейского фонда мира. Половину этой суммы предполагалось направить на возмещение поставок со складов государств — членов ЕС. Но сейчас на этих складах снарядов недостаточно, поэтому появилось предложение о закупках за пределами союза.
"Против этого выступила Франция", — говорится в сообщении.
Еще одной серьезной проблемой агентство называет распределение второго миллиарда евро, который предназначается для совместных заказов боеприпасов у европейской промышленности, то есть в Польше, Франции и Германии.
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"Французы перед пасхальными праздниками заблокировали решение ЕС о втором миллиарде евро. В проекте было указано, что боеприпасы должны быть возмещены только в зависимости от спроса, предъявляемого Украиной. Париж, однако, хочет без объяснения причин вычеркнуть эту запись", — отмечается в статье.
По мнению источников РАР, за решением Франции может скрываться лоббирование оружейных компаний.
"Речь идет о создании механизма принудительного заказа определенного снаряжения, в котором украинская сторона может фактически не нуждаться", — пишет агентство.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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