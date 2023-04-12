https://ria.ru/20230412/bioterrorizm-1864708285.html
Россия предложит обсудить конвенцию по борьбе с биотерроризмом
Россия предложит обсудить конвенцию по борьбе с биотерроризмом - РИА Новости, 12.04.2023
Россия предложит обсудить конвенцию по борьбе с биотерроризмом
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает начать переговоры по разработке конвенции по борьбе с актами... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:09
2023-04-12T11:09
2023-04-12T11:09
в мире
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает начать переговоры по разработке конвенции по борьбе с актами химического и биотерроризма, говорится в сопроводительных материалах к итоговому докладу комиссии. В материалах также отмечается, что совместно с правительственной комиссией по обеспечению биологической и химической безопасности "выработаны предложения по корректировке национального законодательства в сфере биологической безопасности, расширению механизмов программы "Санитарный щит" и целый ряд других практических мер".
https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864705362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
Россия предложит обсудить конвенцию по борьбе с биотерроризмом
Комиссия по биолабораториям США предлагает обсудить конвенцию по борьбе с биотерроризмом
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает начать переговоры по разработке конвенции по борьбе с актами химического и биотерроризма, говорится в сопроводительных материалах к итоговому докладу комиссии.
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"Комиссия дополнительно отмечает, что серьезную угрозу глобальной биологической безопасности представляет международный терроризм. Предложено направить международно-правовые усилия на скорейший запуск многосторонних переговоров по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
В материалах также отмечается, что совместно с правительственной комиссией по обеспечению биологической и химической безопасности "выработаны предложения по корректировке национального законодательства в сфере биологической безопасности, расширению механизмов программы "Санитарный щит" и целый ряд других практических мер".
Совфед утвердил доклад комиссии по биолабораториям США на Украине