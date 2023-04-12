https://ria.ru/20230412/bioterrorizm-1864708285.html

Россия предложит обсудить конвенцию по борьбе с биотерроризмом

Россия предложит обсудить конвенцию по борьбе с биотерроризмом - РИА Новости, 12.04.2023

Россия предложит обсудить конвенцию по борьбе с биотерроризмом

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает начать переговоры по разработке конвенции по борьбе с актами... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:09

2023-04-12T11:09

2023-04-12T11:09

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766467405_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_28fc844b78fe06d54f5acf00e2df9e6d.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине предлагает начать переговоры по разработке конвенции по борьбе с актами химического и биотерроризма, говорится в сопроводительных материалах к итоговому докладу комиссии. В материалах также отмечается, что совместно с правительственной комиссией по обеспечению биологической и химической безопасности "выработаны предложения по корректировке национального законодательства в сфере биологической безопасности, расширению механизмов программы "Санитарный щит" и целый ряд других практических мер".

https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864705362.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия