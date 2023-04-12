https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864711770.html

США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, заявили в Совфеде

США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, заявили в Совфеде - РИА Новости, 12.04.2023

США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, заявили в Совфеде

Анализ доклада парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине показывает, что США продолжают работу по созданию компонентов... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T11:28

2023-04-12T11:28

2023-04-12T11:31

сша

украина

виктор бондарев

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Анализ доклада парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине показывает, что США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, готовы его производить и при необходимости - применить за пределами своей территории, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Совфед в среду рассматривает итоговый доклад комиссии. Он также подчеркнул, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, а также все комитеты - комитеты-соисполнители единогласно одобрили доклад.

https://ria.ru/20230412/biougrozy-1864705772.html

сша

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, украина, виктор бондарев, совет федерации рф, в мире