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США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, заявили в Совфеде - РИА Новости, 12.04.2023
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11:28 12.04.2023 (обновлено: 11:31 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864711770.html
США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, заявили в Совфеде
США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, заявили в Совфеде - РИА Новости, 12.04.2023
США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, заявили в Совфеде
Анализ доклада парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине показывает, что США продолжают работу по созданию компонентов... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:28
2023-04-12T11:31
сша
украина
виктор бондарев
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Анализ доклада парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине показывает, что США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, готовы его производить и при необходимости - применить за пределами своей территории, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Совфед в среду рассматривает итоговый доклад комиссии. Он также подчеркнул, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, а также все комитеты - комитеты-соисполнители единогласно одобрили доклад.
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сша
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сша, украина, виктор бондарев, совет федерации рф, в мире
США, Украина, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, В мире
США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, заявили в Совфеде

Сенатор Бондарев: США продолжают работу по созданию компонентов биооружия

© AP Photo / Andrew HarnikЗащитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в США
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в США - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Анализ доклада парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине показывает, что США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, готовы его производить и при необходимости - применить за пределами своей территории, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Совфед в среду рассматривает итоговый доклад комиссии.
«
"Анализ итогового доклада комиссии позволяет сделать вывод о том, что США вопреки своим публичным заявлениям продолжают работу по созданию компонентов биооружия, готовы его производить, а в случае необходимости применить за пределами своей территории", - сказал Бондарев, выступая при обсуждении доклада.
Он также подчеркнул, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, а также все комитеты - комитеты-соисполнители единогласно одобрили доклад.
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