https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864711770.html
США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, заявили в Совфеде
США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, заявили в Совфеде - РИА Новости, 12.04.2023
США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, заявили в Совфеде
Анализ доклада парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине показывает, что США продолжают работу по созданию компонентов... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T11:28
2023-04-12T11:28
2023-04-12T11:31
сша
украина
виктор бондарев
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Анализ доклада парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине показывает, что США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, готовы его производить и при необходимости - применить за пределами своей территории, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Совфед в среду рассматривает итоговый доклад комиссии. Он также подчеркнул, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, а также все комитеты - комитеты-соисполнители единогласно одобрили доклад.
https://ria.ru/20230412/biougrozy-1864705772.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, виктор бондарев, совет федерации рф, в мире
США, Украина, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, В мире
США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, заявили в Совфеде
Сенатор Бондарев: США продолжают работу по созданию компонентов биооружия
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Анализ доклада парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине показывает, что США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, готовы его производить и при необходимости - применить за пределами своей территории, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Совфед в среду рассматривает итоговый доклад комиссии.
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"Анализ итогового доклада комиссии позволяет сделать вывод о том, что США вопреки своим публичным заявлениям продолжают работу по созданию компонентов биооружия, готовы его производить, а в случае необходимости применить за пределами своей территории", - сказал Бондарев, выступая при обсуждении доклада.
Он также подчеркнул, что комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, а также все комитеты - комитеты-соисполнители единогласно одобрили доклад.
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