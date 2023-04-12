https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864764209.html

Комиссия рассказала о работе биолабораторий США в экс-республиках СССР

Комиссия рассказала о работе биолабораторий США в экс-республиках СССР - РИА Новости, 12.04.2023

Комиссия рассказала о работе биолабораторий США в экс-республиках СССР

Вашингтон активизирует медико-биологическую деятельность на постсоветском пространстве, улучшает биолаборатории, говорится в итоговом докладе парламентской... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:34

2023-04-12T13:34

2023-04-12T13:34

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вашингтон активизирует медико-биологическую деятельность на постсоветском пространстве, улучшает биолаборатории, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Отмечается, что это позволяет Пентагону решить следующие задачи: от прицельного сбора возбудителей опасных заболеваний до "подготовки территорий бывших советских республик в противоэпидемическом отношении для развертывания на них крупных американских войсковых группировок". "В работе всех подконтрольных США референсных лабораторий принимают участие специалисты Пентагона. Их деятельность носит закрытый характер. Национальные профильные органы власти стран расположения таких лабораторий допускаются лишь к исследованиям второстепенного характера", - подчёркивают авторы документа.

https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864761200.html

сша

украина

ссср

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, украина, министерство обороны сша, ссср, в мире