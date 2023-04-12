Комиссия рассказала о работе биолабораторий США в экс-республиках СССР
Комиссия по биолабораториям: США усилили активность на постсоветском пространстве
© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вашингтон активизирует медико-биологическую деятельность на постсоветском пространстве, улучшает биолаборатории, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
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"Активизируется медико-биологическая деятельность США на постсоветском пространстве. По американским стандартам модернизируются биолаборатории, предпринимаются попытки взять под тотальный контроль национальные санитарно-эпидемиологические и ветеринарные службы", - говорится в документе.
Отмечается, что это позволяет Пентагону решить следующие задачи: от прицельного сбора возбудителей опасных заболеваний до "подготовки территорий бывших советских республик в противоэпидемическом отношении для развертывания на них крупных американских войсковых группировок".
"В работе всех подконтрольных США референсных лабораторий принимают участие специалисты Пентагона. Их деятельность носит закрытый характер. Национальные профильные органы власти стран расположения таких лабораторий допускаются лишь к исследованиям второстепенного характера", - подчёркивают авторы документа.