https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864761200.html
США могут управлять эпидобстановкой на Украине, выяснила комиссия
США могут управлять эпидобстановкой на Украине, выяснила комиссия - РИА Новости, 12.04.2023
США могут управлять эпидобстановкой на Украине, выяснила комиссия
На Украине сложилась катастрофическая эпидемиологическая ситуация по многим инфекционным заболеваниям, так, США фактически получили право управлять... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:24
2023-04-12T13:24
2023-04-12T13:24
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На Украине сложилась катастрофическая эпидемиологическая ситуация по многим инфекционным заболеваниям, так, США фактически получили право управлять эпидемиологической обстановкой на Украине в своих интересах, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Авторы отмечают, что расследование показало системный характер военно-биологической деятельности США на Украине и её сопоставимость с той, которая "осуществляется Пентагоном в других странах". "Не вызывает сомнения, что она направлена прежде всего на втягивание страны в орбиту американского военного доминирования, установление внешнего управления эпидемиологическими рисками. Украинское государство фактически превратилось в крупный полигон для американских военных биологических испытаний", - подчёркивают авторы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Министерство обороны США
США могут управлять эпидобстановкой на Украине, выяснила комиссия
Доклад по биолабораториям: США могут управлять эпидемиологической обстановкой на Украине
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На Украине сложилась катастрофическая эпидемиологическая ситуация по многим инфекционным заболеваниям, так, США фактически получили право управлять эпидемиологической обстановкой на Украине в своих интересах, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
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"После антиконституционного переворота в 2014 году в результате разрушительных для системы здравоохранения Украины действий исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины гражданки США У.Супрун и лоббирования ею интересов американских фармакологических компаний на Украине сложилась катастрофическая эпидемиологическая ситуация по многим инфекционным заболеваниям. США фактически получили право управления эпидемиологической обстановкой на Украине в своих интересах", - говорится в документе.
Авторы отмечают, что расследование показало системный характер военно-биологической деятельности США на Украине и её сопоставимость с той, которая "осуществляется Пентагоном в других странах".
"Не вызывает сомнения, что она направлена прежде всего на втягивание страны в орбиту американского военного доминирования, установление внешнего управления эпидемиологическими рисками. Украинское государство фактически превратилось в крупный полигон для американских военных биологических испытаний", - подчёркивают авторы.
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