https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864761200.html

США могут управлять эпидобстановкой на Украине, выяснила комиссия

США могут управлять эпидобстановкой на Украине, выяснила комиссия - РИА Новости, 12.04.2023

США могут управлять эпидобстановкой на Украине, выяснила комиссия

На Украине сложилась катастрофическая эпидемиологическая ситуация по многим инфекционным заболеваниям, так, США фактически получили право управлять... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:24

2023-04-12T13:24

2023-04-12T13:24

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На Украине сложилась катастрофическая эпидемиологическая ситуация по многим инфекционным заболеваниям, так, США фактически получили право управлять эпидемиологической обстановкой на Украине в своих интересах, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Авторы отмечают, что расследование показало системный характер военно-биологической деятельности США на Украине и её сопоставимость с той, которая "осуществляется Пентагоном в других странах". "Не вызывает сомнения, что она направлена прежде всего на втягивание страны в орбиту американского военного доминирования, установление внешнего управления эпидемиологическими рисками. Украинское государство фактически превратилось в крупный полигон для американских военных биологических испытаний", - подчёркивают авторы.

https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864711770.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, министерство обороны сша