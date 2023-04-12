Рейтинг@Mail.ru
США могут управлять эпидобстановкой на Украине, выяснила комиссия - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/biolaboratorii-1864761200.html
США могут управлять эпидобстановкой на Украине, выяснила комиссия
США могут управлять эпидобстановкой на Украине, выяснила комиссия - РИА Новости, 12.04.2023
США могут управлять эпидобстановкой на Украине, выяснила комиссия
На Украине сложилась катастрофическая эпидемиологическая ситуация по многим инфекционным заболеваниям, так, США фактически получили право управлять... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:24
2023-04-12T13:24
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/94/1552199488_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_76346472273ddeb365b55ea9fcbb0adf.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На Украине сложилась катастрофическая эпидемиологическая ситуация по многим инфекционным заболеваниям, так, США фактически получили право управлять эпидемиологической обстановкой на Украине в своих интересах, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Авторы отмечают, что расследование показало системный характер военно-биологической деятельности США на Украине и её сопоставимость с той, которая "осуществляется Пентагоном в других странах". "Не вызывает сомнения, что она направлена прежде всего на втягивание страны в орбиту американского военного доминирования, установление внешнего управления эпидемиологическими рисками. Украинское государство фактически превратилось в крупный полигон для американских военных биологических испытаний", - подчёркивают авторы.
https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864711770.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/94/1552199488_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_6d09e9abbbb03ad44088ab6fd7b740e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Министерство обороны США
США могут управлять эпидобстановкой на Украине, выяснила комиссия

Доклад по биолабораториям: США могут управлять эпидемиологической обстановкой на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИсследование в лаборатории
Исследование в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Исследование в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. На Украине сложилась катастрофическая эпидемиологическая ситуация по многим инфекционным заболеваниям, так, США фактически получили право управлять эпидемиологической обстановкой на Украине в своих интересах, говорится в итоговом докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
«
"После антиконституционного переворота в 2014 году в результате разрушительных для системы здравоохранения Украины действий исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины гражданки США У.Супрун и лоббирования ею интересов американских фармакологических компаний на Украине сложилась катастрофическая эпидемиологическая ситуация по многим инфекционным заболеваниям. США фактически получили право управления эпидемиологической обстановкой на Украине в своих интересах", - говорится в документе.
Авторы отмечают, что расследование показало системный характер военно-биологической деятельности США на Украине и её сопоставимость с той, которая "осуществляется Пентагоном в других странах".
"Не вызывает сомнения, что она направлена прежде всего на втягивание страны в орбиту американского военного доминирования, установление внешнего управления эпидемиологическими рисками. Украинское государство фактически превратилось в крупный полигон для американских военных биологических испытаний", - подчёркивают авторы.
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности в США - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
США продолжают работу по созданию компонентов биооружия, заявили в Совфеде
Вчера, 11:28
 
В миреУкраинаСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала