https://ria.ru/20230412/bespilotniki-1864654041.html

Овчинский: в "Руднево" набирают специалистов по производству беспилотников

Овчинский: в "Руднево" набирают специалистов по производству беспилотников - РИА Новости, 12.04.2023

Овчинский: в "Руднево" набирают специалистов по производству беспилотников

Компания "Аэромакс", открывшая в марте производство в индустриальном парке "Руднево", начала подбор высококвалифицированных специалистов по созданию авиационных РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T07:16

2023-04-12T07:16

2023-04-12T07:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

технологии

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Компания "Аэромакс", открывшая в марте производство в индустриальном парке "Руднево", начала подбор высококвалифицированных специалистов по созданию авиационных беспилотных систем, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Также производится набор слесарей механосборочных работ, электрогазосварщиков, монтажников электрооборудования, операторов станков с программным управлением. Будущие сотрудники смогут в процессе работы получить новые профессиональные навыки и повысить компетенции, добавил Овчинский. Как отметили в пресс-службе "Аэромакс", компания готова нанять не только специалистов с опытом работы, но и студентов последних курсов вузов и ссузов в рамках их производственных или преддипломных оплачиваемых практик. После окончания учебы им могут предложить дальнейшее трудоустройство. Индустриальный парк "Руднево" в апреле этого года официально стал шестой площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".

https://ria.ru/20230411/mtsh-1864378324.html

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Максим Горбачев

москва, владислав овчинский, технологии, экономика