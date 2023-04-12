https://ria.ru/20230412/bespilotniki-1864654041.html
Овчинский: в "Руднево" набирают специалистов по производству беспилотников
Овчинский: в "Руднево" набирают специалистов по производству беспилотников - РИА Новости, 12.04.2023
Овчинский: в "Руднево" набирают специалистов по производству беспилотников
Компания "Аэромакс", открывшая в марте производство в индустриальном парке "Руднево", начала подбор высококвалифицированных специалистов по созданию авиационных РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T07:16
2023-04-12T07:16
2023-04-12T07:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
технологии
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Компания "Аэромакс", открывшая в марте производство в индустриальном парке "Руднево", начала подбор высококвалифицированных специалистов по созданию авиационных беспилотных систем, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Также производится набор слесарей механосборочных работ, электрогазосварщиков, монтажников электрооборудования, операторов станков с программным управлением. Будущие сотрудники смогут в процессе работы получить новые профессиональные навыки и повысить компетенции, добавил Овчинский. Как отметили в пресс-службе "Аэромакс", компания готова нанять не только специалистов с опытом работы, но и студентов последних курсов вузов и ссузов в рамках их производственных или преддипломных оплачиваемых практик. После окончания учебы им могут предложить дальнейшее трудоустройство. Индустриальный парк "Руднево" в апреле этого года официально стал шестой площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский, технологии, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Технологии, Экономика
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Компания "Аэромакс", открывшая в марте производство в индустриальном парке "Руднево", начала подбор высококвалифицированных специалистов по созданию авиационных беспилотных систем, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"В настоящий момент компании, локализовавшиеся на новой площадке ОЭЗ Москвы в индустриальном парке "Руднево", ведут подбор кадров. Так, один из производителей беспилотных вертолетов на первом этапе реализации проекта открыл более 200 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, инженеров по эксплуатации воздушных судов, а также внешних пилотов", – рассказал глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Также производится набор слесарей механосборочных работ, электрогазосварщиков, монтажников электрооборудования, операторов станков с программным управлением. Будущие сотрудники смогут в процессе работы получить новые профессиональные навыки и повысить компетенции, добавил Овчинский.
Как отметили в пресс-службе "Аэромакс", компания готова нанять не только специалистов с опытом работы, но и студентов последних курсов вузов и ссузов в рамках их производственных или преддипломных оплачиваемых практик. После окончания учебы им могут предложить дальнейшее трудоустройство.
Индустриальный парк "Руднево" в апреле этого года официально стал шестой площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".
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