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Служба безопасности проигнорировала просьбу Байдена на глазах у журналистов - РИА Новости, 12.04.2023
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21:26 12.04.2023 (обновлено: 21:43 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/bayden-1864918566.html
Служба безопасности проигнорировала просьбу Байдена на глазах у журналистов
Служба безопасности проигнорировала просьбу Байдена на глазах у журналистов - РИА Новости, 12.04.2023
Служба безопасности проигнорировала просьбу Байдена на глазах у журналистов
Служба безопасности проигнорировала просьбу президента США Джо Байдена во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком, обратила внимание газета... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T21:26
2023-04-12T21:43
в мире
сша
белфаст
джо байден
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Служба безопасности проигнорировала просьбу президента США Джо Байдена во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком, обратила внимание газета Daily Mail.В объектив репортеров попало чаепитие политиков в отеле Grand Central в центре Белфаста. Журналисты хотели задать вопросы американскому лидеру."Я готов выслушать, спрашивайте", — заявил Байден.В итоге служба безопасности попросила представителей СМИ покинуть зал, проигнорировав слова главы Белого дома.Байден со вторника находится с четырехдневным визитом в Великобритании.
https://ria.ru/20230412/bayden-1864877567.html
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в мире, сша, белфаст, джо байден, риши сунак, великобритания
В мире, США, Белфаст, Джо Байден, Риши Сунак, Великобритания
Служба безопасности проигнорировала просьбу Байдена на глазах у журналистов

Служба безопасности проигнорировала просьбу президента США Байдена на встрече с Сунаком

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Служба безопасности проигнорировала просьбу президента США Джо Байдена во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком, обратила внимание газета Daily Mail.
В объектив репортеров попало чаепитие политиков в отеле Grand Central в центре Белфаста. Журналисты хотели задать вопросы американскому лидеру.
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"Я готов выслушать, спрашивайте", — заявил Байден.
В итоге служба безопасности попросила представителей СМИ покинуть зал, проигнорировав слова главы Белого дома.
Байден со вторника находится с четырехдневным визитом в Великобритании.
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В миреСШАБелфастДжо БайденРиши СунакВеликобритания
 
 
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