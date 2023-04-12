https://ria.ru/20230412/bayden-1864918566.html

Служба безопасности проигнорировала просьбу Байдена на глазах у журналистов

Служба безопасности проигнорировала просьбу Байдена на глазах у журналистов - РИА Новости, 12.04.2023

Служба безопасности проигнорировала просьбу Байдена на глазах у журналистов

Служба безопасности проигнорировала просьбу президента США Джо Байдена во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком, обратила внимание газета... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T21:26

2023-04-12T21:26

2023-04-12T21:43

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Служба безопасности проигнорировала просьбу президента США Джо Байдена во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком, обратила внимание газета Daily Mail.В объектив репортеров попало чаепитие политиков в отеле Grand Central в центре Белфаста. Журналисты хотели задать вопросы американскому лидеру."Я готов выслушать, спрашивайте", — заявил Байден.В итоге служба безопасности попросила представителей СМИ покинуть зал, проигнорировав слова главы Белого дома.Байден со вторника находится с четырехдневным визитом в Великобритании.

https://ria.ru/20230412/bayden-1864877567.html

https://ria.ru/20230411/zhurnalisty-1864374935.html

сша

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великобритания

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в мире, сша, белфаст, джо байден, риши сунак, великобритания