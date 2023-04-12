https://ria.ru/20230412/bayden-1864918566.html
Служба безопасности проигнорировала просьбу Байдена на глазах у журналистов
Служба безопасности проигнорировала просьбу Байдена на глазах у журналистов - РИА Новости, 12.04.2023
Служба безопасности проигнорировала просьбу Байдена на глазах у журналистов
Служба безопасности проигнорировала просьбу президента США Джо Байдена во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком, обратила внимание газета... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T21:26
2023-04-12T21:26
2023-04-12T21:43
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Служба безопасности проигнорировала просьбу президента США Джо Байдена во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком, обратила внимание газета Daily Mail.В объектив репортеров попало чаепитие политиков в отеле Grand Central в центре Белфаста. Журналисты хотели задать вопросы американскому лидеру."Я готов выслушать, спрашивайте", — заявил Байден.В итоге служба безопасности попросила представителей СМИ покинуть зал, проигнорировав слова главы Белого дома.Байден со вторника находится с четырехдневным визитом в Великобритании.
https://ria.ru/20230412/bayden-1864877567.html
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в мире, сша, белфаст, джо байден, риши сунак, великобритания
В мире, США, Белфаст, Джо Байден, Риши Сунак, Великобритания
Служба безопасности проигнорировала просьбу Байдена на глазах у журналистов
Служба безопасности проигнорировала просьбу президента США Байдена на встрече с Сунаком