https://ria.ru/20230412/bayden-1864809768.html

В Северной Ирландии на улице нашли оперативные указания для визита Байдена

В Северной Ирландии на улице нашли оперативные указания для визита Байдена - РИА Новости, 12.04.2023

В Северной Ирландии на улице нашли оперативные указания для визита Байдена

Мужчина в Северной Ирландии нашел на улице "оперативные указания", связанные с визитом президента США Джо Байдена, местная полиция начала расследование... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:44

2023-04-12T15:44

2023-04-12T15:44

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужчина в Северной Ирландии нашел на улице "оперативные указания", связанные с визитом президента США Джо Байдена, местная полиция начала расследование "нарушения безопасности" и его причин, сообщает телеканал Sky News. Байден 11-14 апреля находится с визитом в Великобритании и Ирландии. "Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего офицера по информационным рискам", - цитирует телеканал заявление североирландской полиции. Отмечается, что в документе содержались подробности размещения полицейских в центре Белфаста во время визита президента США, включая информацию о перекрытии дорог и контактные данные стражей порядка. По сообщению телеканала, полиция узнала об инциденте только после того, как человек, нашедший пятистраничный документ, ранее в среду связался с программой The Nolan Show на BBC Radio Ulster. На прошлой неделе полиция Северной Ирландии заявила об опасности террористических атак в преддверии визита президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Риши Сунака. В понедельник протестующие в североирландском городе Лондондерри бросили в полицейскую машину несколько бутылок с зажигательной смесью в рамках незапланированного выступления в 25-летнюю годовщину подписания Белфастского соглашения. Во вторник местная полиция сообщила, что обнаружила на кладбище в североирландском городе Лондондерри самодельные бомбы.

https://ria.ru/20230412/irlandiya-1864703942.html

https://ria.ru/20230303/irlandiya-1855738559.html

северная ирландия

сша

великобритания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, северная ирландия, сша, великобритания, риши сунак, джо байден