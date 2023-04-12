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В Северной Ирландии на улице нашли оперативные указания для визита Байдена - РИА Новости, 12.04.2023
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15:44 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/bayden-1864809768.html
В Северной Ирландии на улице нашли оперативные указания для визита Байдена
В Северной Ирландии на улице нашли оперативные указания для визита Байдена - РИА Новости, 12.04.2023
В Северной Ирландии на улице нашли оперативные указания для визита Байдена
Мужчина в Северной Ирландии нашел на улице "оперативные указания", связанные с визитом президента США Джо Байдена, местная полиция начала расследование... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:44
2023-04-12T15:44
в мире
северная ирландия
сша
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риши сунак
джо байден
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужчина в Северной Ирландии нашел на улице "оперативные указания", связанные с визитом президента США Джо Байдена, местная полиция начала расследование "нарушения безопасности" и его причин, сообщает телеканал Sky News. Байден 11-14 апреля находится с визитом в Великобритании и Ирландии. "Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего офицера по информационным рискам", - цитирует телеканал заявление североирландской полиции. Отмечается, что в документе содержались подробности размещения полицейских в центре Белфаста во время визита президента США, включая информацию о перекрытии дорог и контактные данные стражей порядка. По сообщению телеканала, полиция узнала об инциденте только после того, как человек, нашедший пятистраничный документ, ранее в среду связался с программой The Nolan Show на BBC Radio Ulster. На прошлой неделе полиция Северной Ирландии заявила об опасности террористических атак в преддверии визита президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Риши Сунака. В понедельник протестующие в североирландском городе Лондондерри бросили в полицейскую машину несколько бутылок с зажигательной смесью в рамках незапланированного выступления в 25-летнюю годовщину подписания Белфастского соглашения. Во вторник местная полиция сообщила, что обнаружила на кладбище в североирландском городе Лондондерри самодельные бомбы.
https://ria.ru/20230412/irlandiya-1864703942.html
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северная ирландия
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в мире, северная ирландия, сша, великобритания, риши сунак, джо байден
В мире, Северная Ирландия, США, Великобритания, Риши Сунак, Джо Байден
В Северной Ирландии на улице нашли оперативные указания для визита Байдена

В Северной Ирландии на улице нашли оперативные указания, связанные с визитом Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужчина в Северной Ирландии нашел на улице "оперативные указания", связанные с визитом президента США Джо Байдена, местная полиция начала расследование "нарушения безопасности" и его причин, сообщает телеканал Sky News.
Байден 11-14 апреля находится с визитом в Великобритании и Ирландии.
Памятный марш на кладбище в Дерри (Лондондерри) в Северной Ирландии. 10 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В Северной Ирландии перед визитом Байдена нашли бомбы на кладбище
Вчера, 10:51
"Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего офицера по информационным рискам", - цитирует телеканал заявление североирландской полиции.
Отмечается, что в документе содержались подробности размещения полицейских в центре Белфаста во время визита президента США, включая информацию о перекрытии дорог и контактные данные стражей порядка. По сообщению телеканала, полиция узнала об инциденте только после того, как человек, нашедший пятистраничный документ, ранее в среду связался с программой The Nolan Show на BBC Radio Ulster.
На прошлой неделе полиция Северной Ирландии заявила об опасности террористических атак в преддверии визита президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Риши Сунака. В понедельник протестующие в североирландском городе Лондондерри бросили в полицейскую машину несколько бутылок с зажигательной смесью в рамках незапланированного выступления в 25-летнюю годовщину подписания Белфастского соглашения. Во вторник местная полиция сообщила, что обнаружила на кладбище в североирландском городе Лондондерри самодельные бомбы.
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