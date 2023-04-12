В Северной Ирландии на улице нашли оперативные указания для визита Байдена
В Северной Ирландии на улице нашли оперативные указания, связанные с визитом Байдена
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мужчина в Северной Ирландии нашел на улице "оперативные указания", связанные с визитом президента США Джо Байдена, местная полиция начала расследование "нарушения безопасности" и его причин, сообщает телеканал Sky News.
Байден 11-14 апреля находится с визитом в Великобритании и Ирландии.
"Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего офицера по информационным рискам", - цитирует телеканал заявление североирландской полиции.
Отмечается, что в документе содержались подробности размещения полицейских в центре Белфаста во время визита президента США, включая информацию о перекрытии дорог и контактные данные стражей порядка. По сообщению телеканала, полиция узнала об инциденте только после того, как человек, нашедший пятистраничный документ, ранее в среду связался с программой The Nolan Show на BBC Radio Ulster.
На прошлой неделе полиция Северной Ирландии заявила об опасности террористических атак в преддверии визита президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Риши Сунака. В понедельник протестующие в североирландском городе Лондондерри бросили в полицейскую машину несколько бутылок с зажигательной смесью в рамках незапланированного выступления в 25-летнюю годовщину подписания Белфастского соглашения. Во вторник местная полиция сообщила, что обнаружила на кладбище в североирландском городе Лондондерри самодельные бомбы.