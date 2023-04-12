https://ria.ru/20230412/ataka-1864704934.html

Пентагон подтвердил причастность СБУ к атаке в Мачулищах, пишут СМИ

Пентагон подтвердил причастность СБУ к атаке в Мачулищах, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023

Пентагон подтвердил причастность СБУ к атаке в Мачулищах, пишут СМИ

Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) причастны к атаке на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме под РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T10:56

2023-04-12T10:56

2023-04-12T10:56

сша

россия

служба безопасности украины

министерство обороны сша

nbc

а-50

александр лукашенко

белоруссия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) причастны к атаке на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме под Минском в конце февраля, пишет издание Economist со ссылкой на секретные документы Пентагона, просочившиеся в сеть. Ранее ту же версию о причастности украинских спецслужб к этому теракту озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Сотрудники СБУ 26 февраля пришли к поразительному выводу. Их собственные агенты в Белоруссии проигнорировали приказ и атаковали российский самолет-разведчик ранее в тот же день", - говорится в сообщении издания со ссылкой на утекшие в сеть документы. Как отмечается, американская разведка следила за ситуацией. Согласно утекшим документам, информация СБУ по атаке помечена грифом "совершенно секретно". Есть указания, что данные были получены в результате радиоэлектронной разведки.Американский телеканал NBC также сообщает со ссылкой на утекшие в интернет американские документы, что агенты СБУ стоят за атакой на российский самолет на аэродроме под Минском 26 февраля. Помимо этого, телеканал, ссылаясь на "секретные материалы", указывает, что Киев также, предположительно, был организатором атаки на газокомпрессорную станцию в Московской области 28 февраля.Ранее в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии.Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.

https://ria.ru/20230404/obvinenie-1863045680.html

https://ria.ru/20230331/zaderzhanie-1862186694.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, служба безопасности украины, министерство обороны сша, nbc, а-50, александр лукашенко, белоруссия, киев, московская область (подмосковье), в мире