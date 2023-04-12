https://ria.ru/20230412/ataka-1864704934.html
Пентагон подтвердил причастность СБУ к атаке в Мачулищах, пишут СМИ
Пентагон подтвердил причастность СБУ к атаке в Мачулищах, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2023
Пентагон подтвердил причастность СБУ к атаке в Мачулищах, пишут СМИ
Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) причастны к атаке на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме под РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T10:56
2023-04-12T10:56
2023-04-12T10:56
сша
россия
служба безопасности украины
министерство обороны сша
nbc
а-50
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_de7b4dee3ed931f7221b91c7b99563dc.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) причастны к атаке на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме под Минском в конце февраля, пишет издание Economist со ссылкой на секретные документы Пентагона, просочившиеся в сеть. Ранее ту же версию о причастности украинских спецслужб к этому теракту озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Сотрудники СБУ 26 февраля пришли к поразительному выводу. Их собственные агенты в Белоруссии проигнорировали приказ и атаковали российский самолет-разведчик ранее в тот же день", - говорится в сообщении издания со ссылкой на утекшие в сеть документы. Как отмечается, американская разведка следила за ситуацией. Согласно утекшим документам, информация СБУ по атаке помечена грифом "совершенно секретно". Есть указания, что данные были получены в результате радиоэлектронной разведки.Американский телеканал NBC также сообщает со ссылкой на утекшие в интернет американские документы, что агенты СБУ стоят за атакой на российский самолет на аэродроме под Минском 26 февраля. Помимо этого, телеканал, ссылаясь на "секретные материалы", указывает, что Киев также, предположительно, был организатором атаки на газокомпрессорную станцию в Московской области 28 февраля.Ранее в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии.Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
https://ria.ru/20230404/obvinenie-1863045680.html
https://ria.ru/20230331/zaderzhanie-1862186694.html
сша
россия
белоруссия
киев
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_01b13f82ea40d73f6faa997280369649.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, служба безопасности украины, министерство обороны сша, nbc, а-50, александр лукашенко, белоруссия, киев, московская область (подмосковье), в мире
США, Россия, Служба безопасности Украины, Министерство обороны США, NBC, А-50, Александр Лукашенко, Белоруссия, Киев, Московская область (Подмосковье), В мире
Пентагон подтвердил причастность СБУ к атаке в Мачулищах, пишут СМИ
Economist: агенты СБУ причастны к атаке на российский самолет на аэродроме под Минском
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) причастны к атаке на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме под Минском в конце февраля, пишет издание Economist
со ссылкой на секретные документы Пентагона, просочившиеся в сеть. Ранее ту же версию о причастности украинских спецслужб к этому теракту озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Сотрудники СБУ 26 февраля пришли к поразительному выводу. Их собственные агенты в Белоруссии проигнорировали приказ и атаковали российский самолет-разведчик ранее в тот же день", - говорится в сообщении издания со ссылкой на утекшие в сеть документы. Как отмечается, американская разведка следила за ситуацией. Согласно утекшим документам, информация СБУ по атаке помечена грифом "совершенно секретно". Есть указания, что данные были получены в результате радиоэлектронной разведки.
Помогавших украинскому диверсанту белорусов обвинили в госизмене
Американский телеканал NBC
также сообщает со ссылкой на утекшие в интернет американские документы, что агенты СБУ стоят за атакой на российский самолет на аэродроме под Минском 26 февраля. Помимо этого, телеканал, ссылаясь на "секретные материалы", указывает, что Киев
также, предположительно, был организатором атаки на газокомпрессорную станцию в Московской области
28 февраля.
Ранее в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии.
Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
Лукашенко заявил о задержании 30 человек по делу о теракте в Мачулищах