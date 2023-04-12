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Президент Армении отправил в отставку командующего погранвойсками - РИА Новости, 12.04.2023
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20:21 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/armenia-1864905750.html
Президент Армении отправил в отставку командующего погранвойсками
Президент Армении отправил в отставку командующего погранвойсками - РИА Новости, 12.04.2023
Президент Армении отправил в отставку командующего погранвойсками
Президент Армении Ваагн Хачатурян отправил в отставку командующего погранвойсками страны Армана Маралчяна, сообщается на сайте президента. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:21
2023-04-12T20:21
в мире
армения
азербайджан
того
никол пашинян
ваагн хачатурян
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ЕРЕВАН, 12 апр – РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян отправил в отставку командующего погранвойсками страны Армана Маралчяна, сообщается на сайте президента. Маралчян возглавил погранвойска Армении в октябре 2020 года. "Освободить Арама Маралчяна от должности командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности Республики Армения", - говорите в указе. О причинах отставки не сообщается. В четверг премьер Армении Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте, комментируя инцидент у азербайджанской границы 11 апреля, заявил, что такой сценарий прогнозировался и в рамках этого сценария конкретным лицам были даны конкретные поручения. Он добавил, что выполнение этих поручений было сорвано. Во вторник оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. В Ереване заявили о четырех погибших армянских военных и шести раненых, в Баку – о трех погибших военных.
https://ria.ru/20230412/intsident-1864787471.html
армения
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в мире, армения, азербайджан, того, никол пашинян, ваагн хачатурян
В мире, Армения, Азербайджан, Того, Никол Пашинян, Ваагн Хачатурян
Президент Армении отправил в отставку командующего погранвойсками

Президент Армении Хачатурян отправил в отставку командующего погранвойсками Маралчяна

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 апр – РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян отправил в отставку командующего погранвойсками страны Армана Маралчяна, сообщается на сайте президента.
Маралчян возглавил погранвойска Армении в октябре 2020 года.
"Освободить Арама Маралчяна от должности командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности Республики Армения", - говорите в указе. О причинах отставки не сообщается.
В четверг премьер Армении Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте, комментируя инцидент у азербайджанской границы 11 апреля, заявил, что такой сценарий прогнозировался и в рамках этого сценария конкретным лицам были даны конкретные поручения. Он добавил, что выполнение этих поручений было сорвано.
Во вторник оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. В Ереване заявили о четырех погибших армянских военных и шести раненых, в Баку – о трех погибших военных.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
ЕС призвал к отводу военных Армении и Азербайджана на безопасное расстояние
Вчера, 14:43
 
В миреАрменияАзербайджанТогоНикол ПашинянВаагн Хачатурян
 
 
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