https://ria.ru/20230412/armenia-1864905750.html

Президент Армении отправил в отставку командующего погранвойсками

Президент Армении отправил в отставку командующего погранвойсками - РИА Новости, 12.04.2023

Президент Армении отправил в отставку командующего погранвойсками

Президент Армении Ваагн Хачатурян отправил в отставку командующего погранвойсками страны Армана Маралчяна, сообщается на сайте президента. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T20:21

2023-04-12T20:21

2023-04-12T20:21

в мире

армения

азербайджан

того

никол пашинян

ваагн хачатурян

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ЕРЕВАН, 12 апр – РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян отправил в отставку командующего погранвойсками страны Армана Маралчяна, сообщается на сайте президента. Маралчян возглавил погранвойска Армении в октябре 2020 года. "Освободить Арама Маралчяна от должности командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности Республики Армения", - говорите в указе. О причинах отставки не сообщается. В четверг премьер Армении Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте, комментируя инцидент у азербайджанской границы 11 апреля, заявил, что такой сценарий прогнозировался и в рамках этого сценария конкретным лицам были даны конкретные поручения. Он добавил, что выполнение этих поручений было сорвано. Во вторник оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. В Ереване заявили о четырех погибших армянских военных и шести раненых, в Баку – о трех погибших военных.

https://ria.ru/20230412/intsident-1864787471.html

армения

азербайджан

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в мире, армения, азербайджан, того, никол пашинян, ваагн хачатурян