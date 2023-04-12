В Самаре школьника отправили под домашний арест после нападения с ножом
В Самаре школьника отправили под домашний арест после нападения на одноклассника с ножом
© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
САРАТОВ, 12 апр - РИА Новости. Суд в Самаре отправил под домашний арест ученика средней школы, которому предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью однокласснику, на которого он напал с ножом в ходе ссоры на уроке, сообщило областное управление СК РФ.
Ранее в главке МВД сообщили РИА Новости, что в понедельник в самарской школе ученика 2007 года рождения госпитализировали в больницу после конфликта со сверстником. В правительстве региона отметили, что инцидент произошел в школе №91. В мэрии уточнили, что ученик перочинным ножом ранил своего одноклассника. Следователи в отношении нападавшего завели дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
"Обвиняемый в совершении преступления был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в настоящее время судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия продолжается", - говорится в сообщении управления в телеграм-канале.
По версии следствия, в понедельник во время урока в классе обвиняемый в ходе ссоры с одноклассником достал из кармана перочинный нож и нанес им не менее двух ударов в спину оппоненту, который с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.